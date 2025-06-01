01.06.2025
Смотреть онлайн CBPS R - Enfoque 01.06.2025. Прямая трансляция
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира Уругвай — Uruguay Apertura Primera: CBPS R — Enfoque . Начало встречи 01 июня 2025 запланировано на 00:00 по московскому времени .
Текстовая трансляция
Сет 1. Команда Enfoque первая набрала 5 очков
Сет 1. Команда CBPS R первая набрала 10 очков
Тайм-аут
Сет 1. Команда CBPS R первая набрала 15 очков
Тайм-аут
Сет 1. Команда Enfoque первая набрала 20 очков
Тайм-аут
Сет 1 выиграла команда Enfoque со счетом 21-25
Сет 2. Команда CBPS R первая набрала 5 очков
Сет 2. Команда Enfoque первая набрала 10 очков
Тайм-аут
Сет 2. Команда Enfoque первая набрала 15 очков
Тайм-аут
Сет 2. Команда Enfoque первая набрала 20 очков
Сет 2 выиграла команда Enfoque со счетом 16-25
Сет 3. Команда CBPS R первая набрала 5 очков
Сет 3. Команда Enfoque первая набрала 10 очков
Сет 3. Команда Enfoque первая набрала 15 очков
Тайм-аут
Сет 3. Команда Enfoque первая набрала 20 очков
Превью матча CBPS R — Enfoque
Комментарии к матчу