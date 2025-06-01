01.06.2025
Смотреть онлайн КБПС Азул - Клуб Атлетико Пенарол 01.06.2025. Прямая трансляция
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира Уругвай — Uruguay Apertura Primera: КБПС Азул — Клуб Атлетико Пенарол . Начало встречи 01 июня 2025 запланировано на 02:00 по московскому времени .
МСК
Uruguay Apertura Primera
Завершен
25:23 27:25 27:25
3 : 0
01 июня 2025
Текстовая трансляция
Сет 1. Команда КБПС Азул первая набрала 5 очков
Сет 1. Команда КБПС Азул первая набрала 10 очков
Сет 1. Команда Клуб Атлетико Пенарол первая набрала 15 очков
Тайм-аут
Сет 1. Команда КБПС Азул первая набрала 20 очков
Сет 1 выиграла команда КБПС Азул со счетом 25-23
Тайм-аут
Тайм-аут
Тайм-аут
Сет 2. Команда Клуб Атлетико Пенарол первая набрала 20 очков
Сет 2 выиграла команда КБПС Азул со счетом 27-25
Сет 3. Команда Клуб Атлетико Пенарол первая набрала 5 очков
Сет 3. Команда Клуб Атлетико Пенарол первая набрала 10 очков
Сет 3. Команда Клуб Атлетико Пенарол первая набрала 15 очков
Тайм-аут
Сет 3. Команда КБПС Азул первая набрала 20 очков
Тайм-аут
Тайм-аут
Превью матча КБПС Азул — Клуб Атлетико Пенарол
История последних встреч
КБПС Азул
Клуб Атлетико Пенарол
1 победа
0 побед
100%
0%
15.06.2025
КБПС Азул
3:2
Клуб Атлетико Пенарол
Комментарии к матчу