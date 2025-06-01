Фрибет 15000₽
01.06.2025

Смотреть онлайн КБПС Азул - Клуб Атлетико Пенарол 01.06.2025. Прямая трансляция

Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира УругвайUruguay Apertura Primera: КБПС АзулКлуб Атлетико Пенарол . Начало встречи 01 июня 2025 запланировано на 02:00 по московскому времени .

МСК
Uruguay Apertura Primera
КБПС Азул
Завершен
25:23 27:25 27:25
3 : 0
01 июня 2025
Клуб Атлетико Пенарол
Смотреть онлайн
Бонус 17 тысяч рублей при регистрации в Фонбет
Текстовая трансляция
Сет 1. Команда КБПС Азул первая набрала 5 очков
Сет 1. Команда КБПС Азул первая набрала 10 очков
Сет 1. Команда Клуб Атлетико Пенарол первая набрала 15 очков
Тайм-аут
Сет 1. Команда КБПС Азул первая набрала 20 очков
Сет 1 выиграла команда КБПС Азул со счетом 25-23
Тайм-аут
Тайм-аут
Тайм-аут
Сет 2. Команда Клуб Атлетико Пенарол первая набрала 20 очков
Сет 2 выиграла команда КБПС Азул со счетом 27-25
Сет 3. Команда Клуб Атлетико Пенарол первая набрала 5 очков
Сет 3. Команда Клуб Атлетико Пенарол первая набрала 10 очков
Сет 3. Команда Клуб Атлетико Пенарол первая набрала 15 очков
Тайм-аут
Сет 3. Команда КБПС Азул первая набрала 20 очков
Тайм-аут
Тайм-аут

Превью матча КБПС Азул — Клуб Атлетико Пенарол

История последних встреч

КБПС Азул
КБПС Азул
Клуб Атлетико Пенарол
КБПС Азул
1 победа
0 побед
100%
0%
15.06.2025
КБПС Азул
КБПС Азул
3:2
Клуб Атлетико Пенарол
Клуб Атлетико Пенарол
Обзор
Комментарии к матчу
