01.06.2025
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира Аргентина — Argentina Inferiores U21 Women: Bella Vista U21 Women — Gimnasia Villa Ballester U21 Women . Начало встречи 01 июня 2025 запланировано на 00:30 по московскому времени .
Argentina Inferiores U21 Women
Завершен
0 : 3
01 июня 2025
Текстовая трансляция
Сет 1. Команда Gimnasia Villa Ballester U21 Women первая набрала 5 очков
Сет 1. Команда Gimnasia Villa Ballester U21 Women первая набрала 10 очков
Сет 1. Команда Gimnasia Villa Ballester U21 Women первая набрала 15 очков
Сет 1. Команда Gimnasia Villa Ballester U21 Women первая набрала 20 очков
Тайм-аут гостей
Сет 1 выиграла команда Gimnasia Villa Ballester U21 Women со счетом 21-25
Сет 2. Команда Bella Vista U21 Women первая набрала 5 очков
Сет 2. Команда Gimnasia Villa Ballester U21 Women первая набрала 10 очков
Тайм-аут гостей
Сет 2. Команда Bella Vista U21 Women первая набрала 15 очков
Тайм-аут хозяев
Сет 2. Команда Gimnasia Villa Ballester U21 Women первая набрала 20 очков
Сет 2 выиграла команда Gimnasia Villa Ballester U21 Women со счетом 20-25
Сет 3. Команда Bella Vista U21 Women первая набрала 5 очков
Сет 3. Команда Gimnasia Villa Ballester U21 Women первая набрала 10 очков
Сет 3. Команда Gimnasia Villa Ballester U21 Women первая набрала 15 очков
Сет 3. Команда Gimnasia Villa Ballester U21 Women первая набрала 20 очков
