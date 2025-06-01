01.06.2025
Смотреть онлайн Limeira U19 - AD ABCD Diadema U19 01.06.2025. Прямая трансляция
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира Бразилия — Бразилия. Паулиста U19. Волейбол: Limeira U19 — AD ABCD Diadema U19 . Начало встречи 01 июня 2025 запланировано на 00:00 по московскому времени .
МСК
Бразилия. Паулиста U19. Волейбол
Завершен
25:18 25:17 25:21
3 : 0
01 июня 2025
Текстовая трансляция
Тайм-аут
Сет 1. Команда Limeira U19 первая набрала 5 очков
Сет 1. Команда Limeira U19 первая набрала 10 очков
Сет 1. Команда Limeira U19 первая набрала 15 очков
Тайм-аут
Сет 1. Команда Limeira U19 первая набрала 20 очков
Сет 1 выиграла команда Limeira U19 со счетом 25-18
Сет 2. Команда Limeira U19 первая набрала 5 очков
Тайм-аут
Сет 2. Команда Limeira U19 первая набрала 10 очков
Сет 2. Команда Limeira U19 первая набрала 15 очков
Сет 2. Команда Limeira U19 первая набрала 20 очков
Сет 2 выиграла команда Limeira U19 со счетом 25-17
Сет 3. Команда Limeira U19 первая набрала 5 очков
Сет 3. Команда Limeira U19 первая набрала 10 очков
Тайм-аут
Тайм-аут
Сет 3. Команда Limeira U19 первая набрала 15 очков
Сет 3. Команда Limeira U19 первая набрала 20 очков
Тайм-аут
Тайм-аут
