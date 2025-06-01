Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира International Games Women : Чехия (Ж) — Германия (Ж) . Начало встречи 01 июня 2025 запланировано на 01:30 по московскому времени .

Превью матча Чехия (Ж) — Германия (Ж)

Команда Чехия (Ж) в последних 10 матчах одержала 1 победа и проиграла 0 матчей. Команда Германия (Ж), сыграв 10 матчей, выиграла 1 раз и потерпела 0 поражений. Команды провели между собой 1 матч. Последний раз соперники встречались между собой 08 июня 2025 на поле команды Чехия (Ж), в том матче победу одержали гостьи.