Фрибет 15000₽
Криптобонус на ТОП-5 лиг до $1000
Криптобонус на ТОП-5 лиг до $1000
ЗАБРАТЬ!
Войти
Рейтинг букмекеров
Криптобонус на ТОП-5 лиг до $1000 Криптобонус на ТОП-5 лиг до $1000
01.06.2025

Смотреть онлайн Чехия (Ж) - Германия (Ж) 01.06.2025. Прямая трансляция

Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира International Games Women: Чехия (Ж)Германия (Ж) . Начало встречи 01 июня 2025 запланировано на 01:30 по московскому времени .

МСК
International Games Women
Чехия (Ж)
Завершен
25:21 22:25 25:18 20:25 16:18
2 : 3
01 июня 2025
Германия (Ж)
Смотреть онлайн
Бонус 17 тысяч рублей при регистрации в Фонбет
Текстовая трансляция
Сет 1. Команда Чехия (Ж) первая набрала 5 очков
Сет 1. Команда Чехия (Ж) первая набрала 10 очков
Тайм-аут
Сет 1. Команда Чехия (Ж) первая набрала 15 очков
Тайм-аут
Сет 1. Команда Чехия (Ж) первая набрала 20 очков
Тайм-аут
Сет 1 выиграла команда Чехия (Ж) со счетом 25-21
Сет 2. Команда Германия (Ж) первая набрала 5 очков
Сет 2. Команда Германия (Ж) первая набрала 10 очков
Тайм-аут
Сет 2. Команда Чехия (Ж) первая набрала 15 очков
Тайм-аут
Сет 2. Команда Германия (Ж) первая набрала 20 очков
Тайм-аут
Тайм-аут
Сет 2 выиграла команда Германия (Ж) со счетом 22-25
Сет 3. Команда Чехия (Ж) первая набрала 5 очков
Сет 3. Команда Чехия (Ж) первая набрала 10 очков
Тайм-аут
Сет 3. Команда Чехия (Ж) первая набрала 15 очков
Тайм-аут
Сет 3. Команда Чехия (Ж) первая набрала 20 очков
Тайм-аут
Сет 3 выиграла команда Чехия (Ж) со счетом 25-18
Сет 4. Команда Чехия (Ж) первая набрала 5 очков
Тайм-аут
Сет 4. Команда Германия (Ж) первая набрала 10 очков
Тайм-аут
Сет 4. Команда Германия (Ж) первая набрала 15 очков
Сет 4. Команда Германия (Ж) первая набрала 20 очков
Тайм-аут
Сет 4 выиграла команда Германия (Ж) со счетом 20-25
Тайм-аут
Сет 5. Команда Германия (Ж) первая набрала 5 очков
Тайм-аут
Сет 5. Команда Германия (Ж) первая набрала 10 очков
Тайм-аут
Тайм-аут
Сет 5. Команда Чехия (Ж) первая набрала 15 очков

Превью матча Чехия (Ж) — Германия (Ж)

Команда Чехия (Ж) в последних 10 матчах одержала 1 победа и проиграла 0 матчей. Команда Германия (Ж), сыграв 10 матчей, выиграла 1 раз и потерпела 0 поражений. Команды провели между собой 1 матч. Последний раз соперники встречались между собой 08 июня 2025 на поле команды Чехия (Ж), в том матче победу одержали гостьи.

История последних встреч

Чехия (Ж)
Чехия (Ж)
Германия (Ж)
Чехия (Ж)
0 побед
1 победа
0%
100%
08.06.2025
Чехия (Ж)
Чехия (Ж)
1:3
Германия (Ж)
Германия (Ж)
Обзор
Комментарии к матчу
Рекомендуем букмекеров
все
10 000 ₽
Играть
10000 рублей за регистрацию!
3000 ₽
Играть
Фрибет новым игрокам
$1000
Играть
Криптобонус на ТОП-5 лиг до $1000
7777 ₽
Играть
Безусловный ФРИБЕТ 7777 ₽
15 000 ₽
Играть
ФРИБЕТ 15 000 руб. без условий!
25 000 ₽
Играть
Бонус до 25 000 руб. новым клиентам
100 000 ₽
Играть
Фрибет 100 000 ₽ новым клиентам
5000 ₽
Играть
Фрибет 5000 рублей новым клиентам
31 000 ₽
Играть
31 000 рублей за регистрацию
15 000 ₽
Играть
Бонус 15 000 в мобильном приложении!
иконка Топ турниры
Россия: Париматч Суперлига
Париматч Суперлига
Россия
Волейбольная Лига наций. Мужчины
Лига наций (М)
Международный
Италия: Суперлига
Суперлига
Италия
Волейбольная лига наций. Женщины
Лига наций (ж)
Международный
Польша: Плюс лига
Плюс лига
Польша
Лига чемпионов
Лига чемпионов
Европа
Россия Суперлига - Женщины
Суперлига - Женщины
Россия
Россия: Высшая Лига А
Высшая Лига А
Россия
Женский чемпионат мира по волейболу
Женский чемпионат мира по волейболу
Международный
Чемпионат мира (мужчины)
ЧМ 2025
Международный
иконка Популярные матчи
Монако Монако
ПСЖ ПСЖ
29 Ноября
19:00
Манчестер Сити Манчестер Сити
Лидс Лидс
29 Ноября
18:00
Спартак Спартак
Лада Лада
29 Ноября
17:00
Ювентус Ювентус
Кальяри Кальяри
29 Ноября
20:00
Байер Леверкузен Байер Леверкузен
Боруссия Дортмунд Боруссия Дортмунд
29 Ноября
20:30
Атлетико Мадрид Атлетико Мадрид
Овьедо Овьедо
29 Ноября
23:00
Барселона Барселона
Алавес Алавес
29 Ноября
18:15
Бавария Мюнхен Бавария Мюнхен
Санкт-Паули Санкт-Паули
29 Ноября
17:30
Марсель Марсель
Тулуза Тулуза
29 Ноября
23:05
Милан Милан
Лацио Лацио
29 Ноября
22:45