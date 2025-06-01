01.06.2025
Смотреть онлайн Тинтоко - Lagomar 01.06.2025. Прямая трансляция
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира Уругвай — Уругвай. Апертура А. Волейбол: Тинтоко — Lagomar . Начало встречи 01 июня 2025 запланировано на 00:00 по московскому времени .
МСК
Уругвай. Апертура А. Волейбол
Текстовая трансляция
Сет 1. Команда Тинтоко первая набрала 5 очков
Сет 1. Команда Тинтоко первая набрала 10 очков
Сет 1. Команда Lagomar первая набрала 15 очков
Сет 1. Команда Тинтоко первая набрала 20 очков
Тайм-аут
Сет 1 выиграла команда Тинтоко со счетом 25-19
Тайм-аут
Тайм-аут
Тайм-аут
Тайм-аут
Сет 2 выиграла команда Lagomar со счетом 24-26
Тайм-аут
Тайм-аут
Тайм-аут
Тайм-аут
Сет 3 выиграла команда Lagomar со счетом 23-25
Сет 4. Команда Lagomar первая набрала 5 очков
Тайм-аут
Сет 4. Команда Lagomar первая набрала 10 очков
Сет 4. Команда Lagomar первая набрала 15 очков
Тайм-аут
Сет 4. Команда Lagomar первая набрала 20 очков
Превью матча Тинтоко — Lagomar
Комментарии к матчу