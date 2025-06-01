Фрибет 15000₽
01.06.2025

Смотреть онлайн Айрес Пурос - CDV Juventud 01.06.2025. Прямая трансляция

Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира УругвайУругвай. Апертура А. Волейбол: Айрес ПуросCDV Juventud . Начало встречи 01 июня 2025 запланировано на 02:15 по московскому времени .

МСК
Уругвай. Апертура А. Волейбол
Айрес Пурос
Завершен
22:25 25:22 25:27 25:17 13:15
2 : 3
01 июня 2025
CDV Juventud
Смотреть онлайн
Текстовая трансляция
Сет 1. Команда CDV Juventud первая набрала 5 очков
Сет 1. Команда Айрес Пурос первая набрала 10 очков
Сет 1. Команда CDV Juventud первая набрала 15 очков
Тайм-аут
Сет 1. Команда CDV Juventud первая набрала 20 очков
Тайм-аут
Тайм-аут
Сет 1 выиграла команда CDV Juventud со счетом 22-25
Сет 2. Команда CDV Juventud первая набрала 5 очков
Сет 2. Команда Айрес Пурос первая набрала 10 очков
Тайм-аут
Сет 2. Команда Айрес Пурос первая набрала 15 очков
Тайм-аут
Сет 2. Команда Айрес Пурос первая набрала 20 очков
Тайм-аут
Сет 2 выиграла команда Айрес Пурос со счетом 25-22
Сет 3. Команда Айрес Пурос первая набрала 5 очков
Сет 3. Команда Айрес Пурос первая набрала 10 очков
Сет 3. Команда CDV Juventud первая набрала 15 очков
Тайм-аут
Сет 3. Команда CDV Juventud первая набрала 20 очков
Тайм-аут
Тайм-аут
Тайм-аут
Сет 3 выиграла команда CDV Juventud со счетом 25-27
Сет 4. Команда CDV Juventud первая набрала 5 очков
Сет 4. Команда Айрес Пурос первая набрала 10 очков
Тайм-аут
Тайм-аут
Сет 4. Команда Айрес Пурос первая набрала 15 очков
Сет 4. Команда Айрес Пурос первая набрала 20 очков
Сет 4 выиграла команда Айрес Пурос со счетом 25-17
Сет 5. Команда CDV Juventud первая набрала 5 очков
Тайм-аут
Сет 5. Команда CDV Juventud первая набрала 10 очков
Тайм-аут
Сет 5. Команда CDV Juventud первая набрала 15 очков

Превью матча Айрес Пурос — CDV Juventud

Комментарии к матчу
