01.06.2025

Смотреть онлайн Валье де Гватемала - A Solorzano 01.06.2025. Прямая трансляция

Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира Гватемала - Лига Асенсо: Валье де ГватемалаA Solorzano . Начало встречи 01 июня 2025 запланировано на 01:00 по московскому времени .

МСК
Гватемала - Лига Асенсо
Валье де Гватемала
Завершен
15:25 12:25 20:25
0 : 3
01 июня 2025
A Solorzano
Смотреть онлайн
Текстовая трансляция
Сет 1. Команда A Solorzano первая набрала 5 очков
Тайм-аут
Сет 1. Команда A Solorzano первая набрала 10 очков
Сет 1. Команда A Solorzano первая набрала 15 очков
Сет 1. Команда A Solorzano первая набрала 20 очков
Тайм-аут
Сет 1 выиграла команда A Solorzano со счетом 15-25
Сет 2. Команда A Solorzano первая набрала 5 очков
Сет 2. Команда A Solorzano первая набрала 10 очков
Сет 2. Команда A Solorzano первая набрала 15 очков
Сет 2. Команда A Solorzano первая набрала 20 очков
Сет 2 выиграла команда A Solorzano со счетом 12-25
Сет 3. Команда A Solorzano первая набрала 5 очков
Сет 3. Команда Валье де Гватемала первая набрала 10 очков
Сет 3. Команда A Solorzano первая набрала 15 очков
Сет 3. Команда A Solorzano первая набрала 20 очков

