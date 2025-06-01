01.06.2025
Смотреть онлайн Валье де Гватемала - A Solorzano 01.06.2025. Прямая трансляция
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира Гватемала - Лига Асенсо: Валье де Гватемала — A Solorzano . Начало встречи 01 июня 2025 запланировано на 01:00 по московскому времени .
МСК
Гватемала - Лига Асенсо
Завершен
0 : 3
01 июня 2025
Текстовая трансляция
Сет 1. Команда A Solorzano первая набрала 5 очков
Тайм-аут
Сет 1. Команда A Solorzano первая набрала 10 очков
Сет 1. Команда A Solorzano первая набрала 15 очков
Сет 1. Команда A Solorzano первая набрала 20 очков
Тайм-аут
Сет 1 выиграла команда A Solorzano со счетом 15-25
Сет 2. Команда A Solorzano первая набрала 5 очков
Сет 2. Команда A Solorzano первая набрала 10 очков
Сет 2. Команда A Solorzano первая набрала 15 очков
Сет 2. Команда A Solorzano первая набрала 20 очков
Сет 2 выиграла команда A Solorzano со счетом 12-25
Сет 3. Команда A Solorzano первая набрала 5 очков
Сет 3. Команда Валье де Гватемала первая набрала 10 очков
Сет 3. Команда A Solorzano первая набрала 15 очков
Сет 3. Команда A Solorzano первая набрала 20 очков
