01.06.2025

Смотреть онлайн San Jose de Entre Rios - Atenas Women 01.06.2025. Прямая трансляция

Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира Costa Rica Primera Division Women: San Jose de Entre RiosAtenas Women . Начало встречи 01 июня 2025 запланировано на 02:00 по московскому времени .

МСК
Costa Rica Primera Division Women
San Jose de Entre Rios
Завершен
25:12 25:14 25:19
3 : 0
01 июня 2025
Atenas Women
Текстовая трансляция
Сет 1. Команда Atenas Women первая набрала 5 очков
Сет 1. Команда San Jose Women первая набрала 10 очков
Тайм-аут
Сет 1. Команда San Jose Women первая набрала 15 очков
Тайм-аут
Сет 1. Команда San Jose Women первая набрала 20 очков
Сет 1 выиграла команда San Jose Women со счетом 25-12
Сет 2. Команда San Jose Women первая набрала 5 очков
Тайм-аут
Сет 2. Команда San Jose Women первая набрала 10 очков
Тайм-аут
Сет 2. Команда San Jose Women первая набрала 15 очков
Сет 2. Команда San Jose Women первая набрала 20 очков
Сет 2 выиграла команда San Jose Women со счетом 25-14
Сет 3. Команда Atenas Women первая набрала 5 очков
Сет 3. Команда San Jose Women первая набрала 10 очков
Сет 3. Команда San Jose Women первая набрала 15 очков
Сет 3. Команда San Jose Women первая набрала 20 очков

Превью матча San Jose de Entre Rios — Atenas Women

