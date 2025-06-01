01.06.2025
Смотреть онлайн San Jose - Атенас 01.06.2025. Прямая трансляция
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира Costa Rica Primera Division: San Jose — Атенас . Начало встречи 01 июня 2025 запланировано на 04:00 по московскому времени .
Текстовая трансляция
Сет 1. Команда San Jose первая набрала 5 очков
Сет 1. Команда Атенас первая набрала 10 очков
Тайм-аут
Сет 1. Команда Атенас первая набрала 15 очков
Тайм-аут
Сет 1. Команда San Jose первая набрала 20 очков
Тайм-аут
Тайм-аут
Сет 1 выиграла команда San Jose со счетом 26-24
Сет 2. Команда Атенас первая набрала 5 очков
Сет 2. Команда San Jose первая набрала 10 очков
Тайм-аут
Сет 2. Команда San Jose первая набрала 15 очков
Тайм-аут
Сет 2. Команда San Jose первая набрала 20 очков
Сет 2 выиграла команда San Jose со счетом 25-17
Сет 3. Команда Атенас первая набрала 5 очков
Сет 3. Команда Атенас первая набрала 10 очков
Сет 3. Команда Атенас первая набрала 15 очков
Тайм-аут
Тайм-аут
Сет 3. Команда Атенас первая набрала 20 очков
Сет 3 выиграла команда Атенас со счетом 19-25
Сет 4. Команда Атенас первая набрала 5 очков
Сет 4. Команда Атенас первая набрала 10 очков
Сет 4. Команда Атенас первая набрала 15 очков
Тайм-аут
Тайм-аут
Сет 4. Команда San Jose первая набрала 20 очков
Тайм-аут
