01.06.2025

Смотреть онлайн San Jose - Атенас 01.06.2025. Прямая трансляция

Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира Costa Rica Primera Division: San JoseАтенас . Начало встречи 01 июня 2025 запланировано на 04:00 по московскому времени .

МСК
Costa Rica Primera Division
San Jose
Завершен
26:24 25:17 19:25 25:22
3 : 1
01 июня 2025
Атенас
Смотреть онлайн
Текстовая трансляция
Сет 1. Команда San Jose первая набрала 5 очков
Сет 1. Команда Атенас первая набрала 10 очков
Тайм-аут
Сет 1. Команда Атенас первая набрала 15 очков
Тайм-аут
Сет 1. Команда San Jose первая набрала 20 очков
Тайм-аут
Тайм-аут
Сет 1 выиграла команда San Jose со счетом 26-24
Сет 2. Команда Атенас первая набрала 5 очков
Сет 2. Команда San Jose первая набрала 10 очков
Тайм-аут
Сет 2. Команда San Jose первая набрала 15 очков
Тайм-аут
Сет 2. Команда San Jose первая набрала 20 очков
Сет 2 выиграла команда San Jose со счетом 25-17
Сет 3. Команда Атенас первая набрала 5 очков
Сет 3. Команда Атенас первая набрала 10 очков
Сет 3. Команда Атенас первая набрала 15 очков
Тайм-аут
Тайм-аут
Сет 3. Команда Атенас первая набрала 20 очков
Сет 3 выиграла команда Атенас со счетом 19-25
Сет 4. Команда Атенас первая набрала 5 очков
Сет 4. Команда Атенас первая набрала 10 очков
Сет 4. Команда Атенас первая набрала 15 очков
Тайм-аут
Тайм-аут
Сет 4. Команда San Jose первая набрала 20 очков
Тайм-аут

Превью матча San Jose — Атенас

