31.05.2025
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира Аргентина — Аргентина - Супер Примера - Женщины: Ломас - Женщины — Club Moron Women . Начало встречи 31 мая 2025 запланировано на 03:30 по московскому времени .
МСК
Аргентина - Супер Примера - Женщины
Завершен
21:25 20:25 22:25
0 : 3
31 мая 2025
Текстовая трансляция
Сет 1. Команда Ломас - Женщины первая набрала 5 очков
Сет 1. Команда Ломас - Женщины первая набрала 10 очков
Сет 1. Команда Ломас - Женщины первая набрала 15 очков
Тайм-аут
Тайм-аут
Сет 1. Команда Club Moron Women первая набрала 20 очков
Тайм-аут
Сет 1 выиграла команда Club Moron Women со счетом 21-25
Сет 2. Команда Club Moron Women первая набрала 5 очков
Сет 2. Команда Club Moron Women первая набрала 10 очков
Сет 2. Команда Club Moron Women первая набрала 15 очков
Сет 2. Команда Club Moron Women первая набрала 20 очков
Тайм-аут
Тайм-аут
Сет 2 выиграла команда Club Moron Women со счетом 20-25
Сет 3. Команда Club Moron Women первая набрала 5 очков
Сет 3. Команда Club Moron Women первая набрала 10 очков
Тайм-аут
Сет 3. Команда Ломас - Женщины первая набрала 15 очков
Тайм-аут
Тайм-аут
Сет 3. Команда Club Moron Women первая набрала 20 очков
