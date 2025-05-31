31.05.2025
Смотреть онлайн Estudiantil Porteno Women - Ломас - Женщины 31.05.2025. Прямая трансляция
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира Аргентина — Аргентина - Супер Примера - Женщины: Estudiantil Porteno Women — Ломас - Женщины . Начало встречи 31 мая 2025 запланировано на 03:30 по московскому времени .
МСК
Аргентина - Супер Примера - Женщины
Завершен
25:17 27:25 25:16
3 : 0
31 мая 2025
Текстовая трансляция
Сет 1. Команда Estudiantil Porteno Women первая набрала 5 очков
Сет 1. Команда Estudiantil Porteno Women первая набрала 10 очков
Тайм-аут
Сет 1. Команда Estudiantil Porteno Women первая набрала 15 очков
Тайм-аут
Сет 1. Команда Estudiantil Porteno Women первая набрала 20 очков
Сет 1 выиграла команда Estudiantil Porteno Women со счетом 25-17
Сет 2. Команда Estudiantil Porteno Women первая набрала 5 очков
Сет 2. Команда Estudiantil Porteno Women первая набрала 10 очков
Тайм-аут
Сет 2. Команда Lomas de Zamora Women первая набрала 15 очков
Сет 2. Команда Lomas de Zamora Women первая набрала 20 очков
Тайм-аут
Тайм-аут
Тайм-аут
Сет 2 выиграла команда Estudiantil Porteno Women со счетом 27-25
Сет 3. Команда Lomas de Zamora Women первая набрала 5 очков
Сет 3. Команда Estudiantil Porteno Women первая набрала 10 очков
Тайм-аут
Сет 3. Команда Estudiantil Porteno Women первая набрала 15 очков
Тайм-аут
Сет 3. Команда Estudiantil Porteno Women первая набрала 20 очков
