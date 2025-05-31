31.05.2025
Смотреть онлайн Клуб Харродс - Женщины - CA Lanus Women 31.05.2025. Прямая трансляция
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира Аргентина — Аргентина - Супер Примера - Женщины: Клуб Харродс - Женщины — CA Lanus Women . Начало встречи 31 мая 2025 запланировано на 03:30 по московскому времени .
МСК
Аргентина - Супер Примера - Женщины
Завершен
17:25 17:25 26:27
0 : 3
31 мая 2025
Текстовая трансляция
Тайм-аут
Сет 1 выиграла команда Lanus Women со счетом 17-25
Сет 2. Команда Lanus Women первая набрала 5 очков
Сет 2. Команда Lanus Women первая набрала 10 очков
Тайм-аут
Сет 2. Команда Lanus Women первая набрала 15 очков
Сет 2. Команда Lanus Women первая набрала 20 очков
Сет 2 выиграла команда Lanus Women со счетом 17-25
Превью матча Клуб Харродс - Женщины — CA Lanus Women
Комментарии к матчу