31.05.2025
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира Аргентина — Аргентина - Супер Примера - Женщины: Наутико Хасоа - Женщины — Клуб Италиано - Женщины . Начало встречи 31 мая 2025 запланировано на 03:30 по московскому времени .
МСК
Аргентина - Супер Примера - Женщины
Завершен
13:25 15:25 12:25
0 : 3
31 мая 2025
Текстовая трансляция
Сет 1. Команда Клуб Италиано - Женщины первая набрала 5 очков
Тайм-аут
Сет 1. Команда Клуб Италиано - Женщины первая набрала 10 очков
Сет 1. Команда Клуб Италиано - Женщины первая набрала 15 очков
Сет 1. Команда Клуб Италиано - Женщины первая набрала 20 очков
Тайм-аут
Сет 1 выиграла команда Клуб Италиано - Женщины со счетом 13-25
Сет 2. Команда Клуб Италиано - Женщины первая набрала 5 очков
Сет 2. Команда Клуб Италиано - Женщины первая набрала 10 очков
Сет 2. Команда Клуб Италиано - Женщины первая набрала 15 очков
Тайм-аут
Сет 2. Команда Клуб Италиано - Женщины первая набрала 20 очков
Сет 2 выиграла команда Клуб Италиано - Женщины со счетом 15-25
Сет 3. Команда Клуб Италиано - Женщины первая набрала 5 очков
Сет 3. Команда Клуб Италиано - Женщины первая набрала 10 очков
Тайм-аут
Сет 3. Команда Клуб Италиано - Женщины первая набрала 15 очков
Сет 3. Команда Клуб Италиано - Женщины первая набрала 20 очков
Тайм-аут
