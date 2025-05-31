31.05.2025
Смотреть онлайн Scholem Aleijem - Glorias Argentinas Women 31.05.2025. Прямая трансляция
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира Аргентина — Аргентина - Супер Примера - Женщины: Scholem Aleijem — Glorias Argentinas Women . Начало встречи 31 мая 2025 запланировано на 03:30 по московскому времени .
МСК
Аргентина - Супер Примера - Женщины
Завершен
22:25 21:25 22:25
0 : 3
31 мая 2025
Текстовая трансляция
Тайм-аут
Тайм-аут
Тайм-аут
Тайм-аут
Сет 1 выиграла команда Glorias Argentinas Women со счетом 22-25
Сет 2. Команда Sholem Women первая набрала 5 очков
Сет 2. Команда Glorias Argentinas Women первая набрала 10 очков
Тайм-аут
Сет 2. Команда Glorias Argentinas Women первая набрала 15 очков
Тайм-аут
Сет 2. Команда Glorias Argentinas Women первая набрала 20 очков
Тайм-аут
Сет 2 выиграла команда Glorias Argentinas Women со счетом 21-25
Тайм-аут
Тайм-аут
Тайм-аут
Тайм-аут
Сет 3. Команда Glorias Argentinas Women первая набрала 20 очков
Превью матча Scholem Aleijem — Glorias Argentinas Women
Комментарии к матчу