31.05.2025
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира Аргентина — Аргентина - Супер Примера - Женщины: Ciudad Buenos Aires — ГЕВП - Женщины . Начало встречи 31 мая 2025 запланировано на 03:30 по московскому времени .
МСК
Аргентина - Супер Примера - Женщины
Завершен
22:25 25:20 25:10 24:19
22:25 25:20 25:10 24:19
3 : 1
31 мая 2025
Текстовая трансляция
Сет 1. Команда ГЕВП - Женщины первая набрала 5 очков
Сет 1. Команда ГЕВП - Женщины первая набрала 10 очков
Сет 1. Команда ГЕВП - Женщины первая набрала 15 очков
Сет 1. Команда ГЕВП - Женщины первая набрала 20 очков
Тайм-аут
Тайм-аут
Тайм-аут
Сет 1 выиграла команда ГЕВП - Женщины со счетом 22-25
Сет 2. Команда ГЕВП - Женщины первая набрала 5 очков
Тайм-аут
Сет 2. Команда ГЕВП - Женщины первая набрала 10 очков
Сет 2. Команда ГЕВП - Женщины первая набрала 15 очков
Сет 2. Команда ГЕВП - Женщины первая набрала 20 очков
Тайм-аут
Сет 2 выиграла команда Ciudad Voley Women со счетом 25-20
Сет 3. Команда Ciudad Voley Women первая набрала 5 очков
Сет 3. Команда Ciudad Voley Women первая набрала 10 очков
Тайм-аут
Сет 3. Команда Ciudad Voley Women первая набрала 15 очков
Сет 3. Команда Ciudad Voley Women первая набрала 20 очков
Тайм-аут
Сет 3 выиграла команда Ciudad Voley Women со счетом 25-10
Сет 4. Команда Ciudad Voley Women первая набрала 5 очков
Сет 4. Команда Ciudad Voley Women первая набрала 10 очков
Сет 4. Команда Ciudad Voley Women первая набрала 15 очков
Тайм-аут
Сет 4. Команда Ciudad Voley Women первая набрала 20 очков
