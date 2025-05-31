31.05.2025
Смотреть онлайн Ривер Плейт - Сьюдад 31.05.2025. Прямая трансляция
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира Аргентина — Argentina Division de Honor: Ривер Плейт — Сьюдад . Начало встречи 31 мая 2025 запланировано на 01:00 по московскому времени .
Argentina Division de Honor
Завершен
0 : 3
31 мая 2025
Текстовая трансляция
Сет 1. Команда Сьюдад первая набрала 5 очков
Тайм-аут
Сет 1. Команда Сьюдад первая набрала 10 очков
Сет 1. Команда Сьюдад первая набрала 15 очков
Тайм-аут
Сет 1. Команда Сьюдад первая набрала 20 очков
Тайм-аут
Сет 1 выиграла команда Сьюдад со счетом 15-25
Сет 2. Команда Ривер Плейт первая набрала 5 очков
Сет 2. Команда Сьюдад первая набрала 10 очков
Сет 2. Команда Сьюдад первая набрала 15 очков
Тайм-аут
Сет 2. Команда Сьюдад первая набрала 20 очков
Тайм-аут
Тайм-аут
Тайм-аут
Сет 2 выиграла команда Сьюдад со счетом 22-25
Сет 3. Команда Сьюдад первая набрала 5 очков
Тайм-аут
Сет 3. Команда Сьюдад первая набрала 10 очков
Тайм-аут
Сет 3. Команда Сьюдад первая набрала 15 очков
Тайм-аут
Сет 3. Команда Сьюдад первая набрала 20 очков
Превью матча Ривер Плейт — Сьюдад
