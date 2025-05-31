Фрибет 15000₽
Криптобонус на ТОП-5 лиг до $1000
Криптобонус на ТОП-5 лиг до $1000
ЗАБРАТЬ!
Войти
Рейтинг букмекеров
Криптобонус на ТОП-5 лиг до $1000 Криптобонус на ТОП-5 лиг до $1000
31.05.2025

Смотреть онлайн Ривер Плейт - Сьюдад 31.05.2025. Прямая трансляция

Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира АргентинаArgentina Division de Honor: Ривер ПлейтСьюдад . Начало встречи 31 мая 2025 запланировано на 01:00 по московскому времени .

МСК
Argentina Division de Honor
Ривер Плейт
Завершен
15:25 22:25 21:25
0 : 3
31 мая 2025
Сьюдад
Смотреть онлайн
Бонус 17 тысяч рублей при регистрации в Фонбет
Текстовая трансляция
Сет 1. Команда Сьюдад первая набрала 5 очков
Тайм-аут
Сет 1. Команда Сьюдад первая набрала 10 очков
Сет 1. Команда Сьюдад первая набрала 15 очков
Тайм-аут
Сет 1. Команда Сьюдад первая набрала 20 очков
Тайм-аут
Сет 1 выиграла команда Сьюдад со счетом 15-25
Сет 2. Команда Ривер Плейт первая набрала 5 очков
Сет 2. Команда Сьюдад первая набрала 10 очков
Сет 2. Команда Сьюдад первая набрала 15 очков
Тайм-аут
Сет 2. Команда Сьюдад первая набрала 20 очков
Тайм-аут
Тайм-аут
Тайм-аут
Сет 2 выиграла команда Сьюдад со счетом 22-25
Сет 3. Команда Сьюдад первая набрала 5 очков
Тайм-аут
Сет 3. Команда Сьюдад первая набрала 10 очков
Тайм-аут
Сет 3. Команда Сьюдад первая набрала 15 очков
Тайм-аут
Сет 3. Команда Сьюдад первая набрала 20 очков

Превью матча Ривер Плейт — Сьюдад

История последних встреч

Ривер Плейт
Ривер Плейт
Сьюдад
Ривер Плейт
1 победа
2 побед
33%
67%
23.11.2025
Ривер Плейт
Ривер Плейт
0:3
Сьюдад
Сьюдад
Обзор
09.10.2025
Ривер Плейт
Ривер Плейт
2:3
Сьюдад
Сьюдад
Обзор
10.09.2025
Ривер Плейт
Ривер Плейт
3:1
Сьюдад
Сьюдад
Обзор
Комментарии к матчу
Рекомендуем букмекеров
все
10 000 ₽
Играть
10000 рублей за регистрацию!
3000 ₽
Играть
Фрибет новым игрокам
$1000
Играть
Криптобонус на ТОП-5 лиг до $1000
7777 ₽
Играть
Безусловный ФРИБЕТ 7777 ₽
15 000 ₽
Играть
ФРИБЕТ 15 000 руб. без условий!
25 000 ₽
Играть
Бонус до 25 000 руб. новым клиентам
100 000 ₽
Играть
Фрибет 100 000 ₽ новым клиентам
5000 ₽
Играть
Фрибет 5000 рублей новым клиентам
31 000 ₽
Играть
31 000 рублей за регистрацию
15 000 ₽
Играть
Бонус 15 000 в мобильном приложении!
иконка Топ турниры
Россия: Париматч Суперлига
Париматч Суперлига
Россия
Волейбольная Лига наций. Мужчины
Лига наций (М)
Международный
Италия: Суперлига
Суперлига
Италия
Волейбольная лига наций. Женщины
Лига наций (ж)
Международный
Польша: Плюс лига
Плюс лига
Польша
Лига чемпионов
Лига чемпионов
Европа
Россия Суперлига - Женщины
Суперлига - Женщины
Россия
Россия: Высшая Лига А
Высшая Лига А
Россия
Женский чемпионат мира по волейболу
Женский чемпионат мира по волейболу
Международный
Чемпионат мира (мужчины)
ЧМ 2025
Международный
иконка Популярные матчи
AK Барс AK Барс
СКА СКА
28 Ноября
19:30
Северсталь Северсталь
Локомотив Локомотив
28 Ноября
19:30
Трактор Трактор
ХК Сочи ХК Сочи
28 Ноября
17:00
Торпедо Торпедо
Динамо Минск Динамо Минск
28 Ноября
19:30
Нефтехимик Нефтехимик
Куньлунь Ред Стар Куньлунь Ред Стар
28 Ноября
19:00
Хетафе Хетафе
Эльче Эльче
28 Ноября
23:00
Комо Комо
Сассуоло Сассуоло
28 Ноября
22:45
Нефтяник Альметьевск Нефтяник Альметьевск
ХК Тамбов ХК Тамбов
28 Ноября
18:30
Динамо Санкт-Петербург Динамо Санкт-Петербург
Норильск Норильск
28 Ноября
19:00
Таппара Таппара
Ильвес Ильвес
28 Ноября
20:30