01.06.2025
Смотреть онлайн Велес Сарсфилд - УНТРЕФ Волеи 01.06.2025. Прямая трансляция
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира Аргентина — Argentina Division de Honor: Велес Сарсфилд — УНТРЕФ Волеи . Начало встречи 01 июня 2025 запланировано на 03:00 по московскому времени .
МСК
Argentina Division de Honor
Завершен
19:25 25:17 27:25 27:25
3 : 1
01 июня 2025
Текстовая трансляция
Сет 1. Команда УНТРЕФ Волеи первая набрала 5 очков
Тайм-аут
Сет 1. Команда Велес Сарсфилд первая набрала 10 очков
Сет 1. Команда УНТРЕФ Волеи первая набрала 15 очков
Тайм-аут
Сет 1. Команда УНТРЕФ Волеи первая набрала 20 очков
Тайм-аут
Сет 1 выиграла команда УНТРЕФ Волеи со счетом 19-25
Сет 2. Команда Велес Сарсфилд первая набрала 5 очков
Тайм-аут
Сет 2. Команда Велес Сарсфилд первая набрала 10 очков
Тайм-аут
Сет 2. Команда Велес Сарсфилд первая набрала 15 очков
Тайм-аут
Сет 2. Команда Велес Сарсфилд первая набрала 20 очков
Сет 2 выиграла команда Велес Сарсфилд со счетом 25-17
Сет 3. Команда Велес Сарсфилд первая набрала 5 очков
Тайм-аут
Сет 3. Команда УНТРЕФ Волеи первая набрала 10 очков
Тайм-аут
Тайм-аут
Сет 3. Команда УНТРЕФ Волеи первая набрала 15 очков
Сет 3. Команда УНТРЕФ Волеи первая набрала 20 очков
Тайм-аут
Сет 3 выиграла команда Велес Сарсфилд со счетом 27-25
Тайм-аут
Тайм-аут
Сет 4. Команда Велес Сарсфилд первая набрала 20 очков
Тайм-аут
Превью матча Велес Сарсфилд — УНТРЕФ Волеи
