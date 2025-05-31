31.05.2025
Смотреть онлайн Волей Рената U21 - Super Volei Santo An U21 31.05.2025. Прямая трансляция
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира Бразилия — Бразилия Паулиста U21: Волей Рената U21 — Super Volei Santo An U21 . Начало встречи 31 мая 2025 запланировано на 01:00 по московскому времени .
МСК
Бразилия Паулиста U21
Завершен
26:24 25:16 24:26 25:18
3 : 1
31 мая 2025
Текстовая трансляция
Тайм-аут
Тайм-аут
Тайм-аут
Тайм-аут
Сет 1 выиграла команда Волей Рената U21 со счетом 26-24
Тайм-аут
Сет 2. Команда Волей Рената U21 первая набрала 15 очков
Тайм-аут
Сет 2. Команда Волей Рената U21 первая набрала 20 очков
Сет 2 выиграла команда Волей Рената U21 со счетом 25-16
Сет 3. Команда Santo An U21 первая набрала 5 очков
Сет 3. Команда Santo An U21 первая набрала 10 очков
Тайм-аут
Тайм-аут
Сет 3. Команда Santo An U21 первая набрала 15 очков
Сет 3. Команда Волей Рената U21 первая набрала 20 очков
Тайм-аут
Сет 3 выиграла команда Santo An U21 со счетом 24-26
Сет 4. Команда Волей Рената U21 первая набрала 5 очков
Тайм-аут
Сет 4. Команда Волей Рената U21 первая набрала 10 очков
Сет 4. Команда Волей Рената U21 первая набрала 15 очков
Тайм-аут
Сет 4. Команда Волей Рената U21 первая набрала 20 очков
Превью матча Волей Рената U21 — Super Volei Santo An U21
Комментарии к матчу