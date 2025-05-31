Фрибет 15000₽
Криптобонус на ТОП-5 лиг до $1000
Криптобонус на ТОП-5 лиг до $1000
ЗАБРАТЬ!
Войти
Рейтинг букмекеров
Криптобонус на ТОП-5 лиг до $1000 Криптобонус на ТОП-5 лиг до $1000
31.05.2025

Смотреть онлайн Волей Рената U21 - Super Volei Santo An U21 31.05.2025. Прямая трансляция

Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира БразилияБразилия Паулиста U21: Волей Рената U21Super Volei Santo An U21 . Начало встречи 31 мая 2025 запланировано на 01:00 по московскому времени .

МСК
Бразилия Паулиста U21
Волей Рената U21
Завершен
26:24 25:16 24:26 25:18
3 : 1
31 мая 2025
Super Volei Santo An U21
Смотреть онлайн
Бонус 17 тысяч рублей при регистрации в Фонбет
Текстовая трансляция
Тайм-аут
Тайм-аут
Тайм-аут
Тайм-аут
Сет 1 выиграла команда Волей Рената U21 со счетом 26-24
Тайм-аут
Сет 2. Команда Волей Рената U21 первая набрала 15 очков
Тайм-аут
Сет 2. Команда Волей Рената U21 первая набрала 20 очков
Сет 2 выиграла команда Волей Рената U21 со счетом 25-16
Сет 3. Команда Santo An U21 первая набрала 5 очков
Сет 3. Команда Santo An U21 первая набрала 10 очков
Тайм-аут
Тайм-аут
Сет 3. Команда Santo An U21 первая набрала 15 очков
Сет 3. Команда Волей Рената U21 первая набрала 20 очков
Тайм-аут
Сет 3 выиграла команда Santo An U21 со счетом 24-26
Сет 4. Команда Волей Рената U21 первая набрала 5 очков
Тайм-аут
Сет 4. Команда Волей Рената U21 первая набрала 10 очков
Сет 4. Команда Волей Рената U21 первая набрала 15 очков
Тайм-аут
Сет 4. Команда Волей Рената U21 первая набрала 20 очков

Превью матча Волей Рената U21 — Super Volei Santo An U21

Комментарии к матчу
Рекомендуем букмекеров
все
10 000 ₽
Играть
10000 рублей за регистрацию!
3000 ₽
Играть
Фрибет новым игрокам
$1000
Играть
Криптобонус на ТОП-5 лиг до $1000
7777 ₽
Играть
Безусловный ФРИБЕТ 7777 ₽
15 000 ₽
Играть
ФРИБЕТ 15 000 руб. без условий!
25 000 ₽
Играть
Бонус до 25 000 руб. новым клиентам
100 000 ₽
Играть
Фрибет 100 000 ₽ новым клиентам
5000 ₽
Играть
Фрибет 5000 рублей новым клиентам
31 000 ₽
Играть
31 000 рублей за регистрацию
15 000 ₽
Играть
Бонус 15 000 в мобильном приложении!
иконка Топ турниры
Россия: Париматч Суперлига
Париматч Суперлига
Россия
Волейбольная Лига наций. Мужчины
Лига наций (М)
Международный
Италия: Суперлига
Суперлига
Италия
Волейбольная лига наций. Женщины
Лига наций (ж)
Международный
Польша: Плюс лига
Плюс лига
Польша
Лига чемпионов
Лига чемпионов
Европа
Россия Суперлига - Женщины
Суперлига - Женщины
Россия
Россия: Высшая Лига А
Высшая Лига А
Россия
Женский чемпионат мира по волейболу
Женский чемпионат мира по волейболу
Международный
Чемпионат мира (мужчины)
ЧМ 2025
Международный
иконка Популярные матчи
Великобритания Великобритания
Литва Литва
27 Ноября
22:30
Yakutou Brothers Yakutou Brothers
Execration Execration
27 Ноября
23:00
OG OG
Tearlaments Tearlaments
27 Ноября
23:00