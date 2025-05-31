31.05.2025
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира Бразилия — Brazil Paulista U19 Women: E.C. Praia Grande U19 Women — Assoc Realizar U19 Women . Начало встречи 31 мая 2025 запланировано на 00:30 по московскому времени .
Brazil Paulista U19 Women
Завершен
8:25 13:25 16:25
8:25 13:25 16:25
0 : 3
31 мая 2025
Сет 1. Команда Ass. Realizar U19 Women первая набрала 5 очков
Сет 1. Команда Ass. Realizar U19 Women первая набрала 10 очков
Тайм-аут
Сет 1. Команда Ass. Realizar U19 Women первая набрала 15 очков
Сет 1. Команда Ass. Realizar U19 Women первая набрала 20 очков
Сет 1 выиграла команда Ass. Realizar U19 Women со счетом 8-25
Сет 2. Команда Ass. Realizar U19 Women первая набрала 5 очков
Сет 2. Команда Ass. Realizar U19 Women первая набрала 10 очков
Тайм-аут
Сет 2. Команда Ass. Realizar U19 Women первая набрала 15 очков
Тайм-аут
Сет 2. Команда Ass. Realizar U19 Women первая набрала 20 очков
Сет 2 выиграла команда Ass. Realizar U19 Women со счетом 13-25
Сет 3. Команда Ass. Realizar U19 Women первая набрала 5 очков
Сет 3. Команда Ass. Realizar U19 Women первая набрала 10 очков
Тайм-аут
Сет 3. Команда Ass. Realizar U19 Women первая набрала 15 очков
Тайм-аут
Сет 3. Команда Ass. Realizar U19 Women первая набрала 20 очков
