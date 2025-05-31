Фрибет 15000₽
31.05.2025

Смотреть онлайн Сан-Бернарду Волей U19- Женщины - Osasco U19 Women 31.05.2025. Прямая трансляция

Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира БразилияBrazil Paulista U19 Women: Сан-Бернарду Волей U19- ЖенщиныOsasco U19 Women . Начало встречи 31 мая 2025 запланировано на 01:30 по московскому времени .

МСК
Brazil Paulista U19 Women
Сан-Бернарду Волей U19- Женщины
Завершен
16:25 14:25 21:25
0 : 3
31 мая 2025
Osasco U19 Women
Смотреть онлайн
Текстовая трансляция
Сет 1. Команда Osasco U19 Women первая набрала 5 очков
Тайм-аут
Сет 1. Команда Osasco U19 Women первая набрала 10 очков
Сет 1. Команда Osasco U19 Women первая набрала 15 очков
Сет 1. Команда Osasco U19 Women первая набрала 20 очков
Сет 1 выиграла команда Osasco U19 Women со счетом 16-25
Сет 2. Команда Osasco U19 Women первая набрала 5 очков
Сет 2. Команда Osasco U19 Women первая набрала 10 очков
Тайм-аут
Тайм-аут
Сет 2. Команда Osasco U19 Women первая набрала 15 очков
Сет 2. Команда Osasco U19 Women первая набрала 20 очков
Сет 2 выиграла команда Osasco U19 Women со счетом 14-25
Тайм-аут
Сет 3. Команда Сан-Бернарду Волей U19- Женщины первая набрала 5 очков
Тайм-аут
Сет 3. Команда Osasco U19 Women первая набрала 10 очков
Тайм-аут
Сет 3. Команда Osasco U19 Women первая набрала 15 очков
Сет 3. Команда Osasco U19 Women первая набрала 20 очков
Тайм-аут

Превью матча Сан-Бернарду Волей U19- Женщины — Osasco U19 Women

Комментарии к матчу
