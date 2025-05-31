31.05.2025
Смотреть онлайн Centro Olimpico U19 Women - Vinhedo U19 Women 31.05.2025. Прямая трансляция
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира Бразилия — Brazil Paulista U19 Women: Centro Olimpico U19 Women — Vinhedo U19 Women . Начало встречи 31 мая 2025 запланировано на 01:00 по московскому времени .
МСК
Brazil Paulista U19 Women
Завершен
25:12 25:21 25:16
3 : 0
31 мая 2025
Текстовая трансляция
Сет 1. Команда Centro Olimpico U19 Women первая набрала 5 очков
Сет 1. Команда Centro Olimpico U19 Women первая набрала 10 очков
Тайм-аут
Сет 1. Команда Centro Olimpico U19 Women первая набрала 15 очков
Сет 1. Команда Centro Olimpico U19 Women первая набрала 20 очков
Сет 1 выиграла команда Centro Olimpico U19 Women со счетом 25-12
Сет 2. Команда Vinhedo U19 Women первая набрала 5 очков
Сет 2. Команда Vinhedo U19 Women первая набрала 10 очков
Сет 2. Команда Vinhedo U19 Women первая набрала 15 очков
Тайм-аут
Сет 2. Команда Centro Olimpico U19 Women первая набрала 20 очков
Сет 2 выиграла команда Centro Olimpico U19 Women со счетом 25-21
Сет 3. Команда Centro Olimpico U19 Women первая набрала 5 очков
Сет 3. Команда Centro Olimpico U19 Women первая набрала 10 очков
Тайм-аут
Сет 3. Команда Centro Olimpico U19 Women первая набрала 15 очков
Сет 3. Команда Centro Olimpico U19 Women первая набрала 20 очков
