31.05.2025
Смотреть онлайн Аргентина (Ж) - Чехия (Ж) 31.05.2025. Прямая трансляция
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира International Games Women: Аргентина (Ж) — Чехия (Ж) . Начало встречи 31 мая 2025 запланировано на 03:00 по московскому времени .
МСК
International Games Women
Завершен
17:25 23:25 18:25
17:25 23:25 18:25
0 : 3
31 мая 2025
Текстовая трансляция
Сет 1. Команда Чехия (Ж) первая набрала 5 очков
Сет 1. Команда Чехия (Ж) первая набрала 10 очков
Тайм-аут
Сет 1. Команда Чехия (Ж) первая набрала 15 очков
Тайм-аут
Сет 1. Команда Чехия (Ж) первая набрала 20 очков
Сет 1 выиграла команда Чехия (Ж) со счетом 17-25
Сет 2. Команда Чехия (Ж) первая набрала 5 очков
Сет 2. Команда Чехия (Ж) первая набрала 10 очков
Сет 2. Команда Аргентина (Ж) первая набрала 15 очков
Тайм-аут
Тайм-аут
Сет 2. Команда Чехия (Ж) первая набрала 20 очков
Тайм-аут
Тайм-аут
Сет 2 выиграла команда Чехия (Ж) со счетом 23-25
Сет 3. Команда Чехия (Ж) первая набрала 5 очков
Тайм-аут
Сет 3. Команда Чехия (Ж) первая набрала 10 очков
Тайм-аут
Сет 3. Команда Чехия (Ж) первая набрала 15 очков
Тайм-аут
Сет 3. Команда Чехия (Ж) первая набрала 20 очков
Превью матча Аргентина (Ж) — Чехия (Ж)
Комментарии к матчу