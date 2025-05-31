Фрибет 15000₽
31.05.2025

Смотреть онлайн Аргентина (Ж) - Чехия (Ж) 31.05.2025. Прямая трансляция

Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира International Games Women: Аргентина (Ж)Чехия (Ж) . Начало встречи 31 мая 2025 запланировано на 03:00 по московскому времени .

МСК
International Games Women
Аргентина (Ж)
Завершен
17:25 23:25 18:25
0 : 3
31 мая 2025
Чехия (Ж)
Текстовая трансляция
Сет 1. Команда Чехия (Ж) первая набрала 5 очков
Сет 1. Команда Чехия (Ж) первая набрала 10 очков
Тайм-аут
Сет 1. Команда Чехия (Ж) первая набрала 15 очков
Тайм-аут
Сет 1. Команда Чехия (Ж) первая набрала 20 очков
Сет 1 выиграла команда Чехия (Ж) со счетом 17-25
Сет 2. Команда Чехия (Ж) первая набрала 5 очков
Сет 2. Команда Чехия (Ж) первая набрала 10 очков
Сет 2. Команда Аргентина (Ж) первая набрала 15 очков
Тайм-аут
Тайм-аут
Сет 2. Команда Чехия (Ж) первая набрала 20 очков
Тайм-аут
Тайм-аут
Сет 2 выиграла команда Чехия (Ж) со счетом 23-25
Сет 3. Команда Чехия (Ж) первая набрала 5 очков
Тайм-аут
Сет 3. Команда Чехия (Ж) первая набрала 10 очков
Тайм-аут
Сет 3. Команда Чехия (Ж) первая набрала 15 очков
Тайм-аут
Сет 3. Команда Чехия (Ж) первая набрала 20 очков

