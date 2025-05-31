31.05.2025
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира Аргентина — Аргентина - Супер Сегунда - Женщины: Comunicaciones Women — Círculo General Urquiza Women . Начало встречи 31 мая 2025 запланировано на 03:30 по московскому времени .
МСК
Аргентина - Супер Сегунда - Женщины
Завершен
0 : 3
31 мая 2025
Текстовая трансляция
Сет 1. Команда Comunicaciones Women первая набрала 5 очков
Сет 1. Команда Comunicaciones Women первая набрала 10 очков
Тайм-аут
Сет 1. Команда Circulo General Urquiza Women первая набрала 15 очков
Тайм-аут
Сет 1. Команда Circulo General Urquiza Women первая набрала 20 очков
Сет 1 выиграла команда Circulo General Urquiza Women со счетом 17-25
Сет 2. Команда Comunicaciones Women первая набрала 5 очков
Тайм-аут
Тайм-аут
Сет 2. Команда Comunicaciones Women первая набрала 10 очков
Тайм-аут
Сет 2. Команда Circulo General Urquiza Women первая набрала 15 очков
Сет 2. Команда Circulo General Urquiza Women первая набрала 20 очков
Тайм-аут
Сет 2 выиграла команда Circulo General Urquiza Women со счетом 20-25
Сет 3. Команда Circulo General Urquiza Women первая набрала 5 очков
Тайм-аут
Сет 3. Команда Circulo General Urquiza Women первая набрала 10 очков
Тайм-аут
Тайм-аут
Сет 3. Команда Circulo General Urquiza Women первая набрала 15 очков
Сет 3. Команда Circulo General Urquiza Women первая набрала 20 очков
Превью матча Comunicaciones Women — Círculo General Urquiza Women
История последних встреч
Comunicaciones Women
Círculo General Urquiza Women
0 побед
1 победа
0%
100%
16.08.2025
Comunicaciones Women
0:3
Círculo General Urquiza Women
