31.05.2025
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира Аргентина — Аргентина - Супер Сегунда - Женщины: Pinocho Women — San Fernando Women . Начало встречи 31 мая 2025 запланировано на 03:30 по московскому времени .
МСК
Аргентина - Супер Сегунда - Женщины
Завершен
25:19 25:14 20:25 25:19
3 : 1
31 мая 2025
Текстовая трансляция
Сет 1. Команда Pinocho Women первая набрала 5 очков
Сет 1. Команда Pinocho Women первая набрала 10 очков
Тайм-аут
Сет 1. Команда Pinocho Women первая набрала 15 очков
Сет 1. Команда Pinocho Women первая набрала 20 очков
Тайм-аут
Тайм-аут
Сет 1 выиграла команда Pinocho Women со счетом 25-19
Сет 2. Команда Pinocho Women первая набрала 5 очков
Сет 2. Команда Pinocho Women первая набрала 10 очков
Тайм-аут
Сет 2. Команда Pinocho Women первая набрала 15 очков
Сет 2. Команда Pinocho Women первая набрала 20 очков
Тайм-аут
Сет 2 выиграла команда Pinocho Women со счетом 25-14
Тайм-аут
Сет 3. Команда San Fernando Women первая набрала 5 очков
Сет 3. Команда San Fernando Women первая набрала 10 очков
Тайм-аут
Сет 3. Команда San Fernando Women первая набрала 15 очков
Сет 3. Команда San Fernando Women первая набрала 20 очков
Тайм-аут
Сет 3 выиграла команда San Fernando Women со счетом 20-25
Сет 4. Команда Pinocho Women первая набрала 5 очков
Сет 4. Команда Pinocho Women первая набрала 10 очков
Сет 4. Команда Pinocho Women первая набрала 15 очков
Тайм-аут
Тайм-аут
Сет 4. Команда Pinocho Women первая набрала 20 очков
Тайм-аут
Превью матча Pinocho Women — San Fernando Women
История последних встреч
Pinocho Women
San Fernando Women
1 победа
0 побед
100%
0%
02.08.2025
San Fernando Women
2:3
Pinocho Women
