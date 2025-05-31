31.05.2025
Смотреть онлайн Banco Nacion Women - Huracan Women 31.05.2025. Прямая трансляция
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира Аргентина — Аргентина - Супер Сегунда - Женщины: Banco Nacion Women — Huracan Women . Начало встречи 31 мая 2025 запланировано на 03:30 по московскому времени .
МСК
Аргентина - Супер Сегунда - Женщины
Завершен
18:25 23:25 25:19 25:21 15:13
3 : 2
31 мая 2025
Текстовая трансляция
Сет 1. Команда Banco Nacion Women первая набрала 5 очков
Сет 1. Команда Huracan Women первая набрала 10 очков
Сет 1. Команда Huracan Women первая набрала 15 очков
Тайм-аут
Сет 1. Команда Huracan Women первая набрала 20 очков
Тайм-аут
Сет 1 выиграла команда Huracan Women со счетом 18-25
Сет 2. Команда Huracan Women первая набрала 5 очков
Сет 2. Команда Huracan Women первая набрала 10 очков
Тайм-аут
Сет 2. Команда Huracan Women первая набрала 15 очков
Сет 2. Команда Huracan Women первая набрала 20 очков
Тайм-аут
Тайм-аут
Тайм-аут
Сет 2 выиграла команда Huracan Women со счетом 23-25
Сет 3. Команда Banco Nacion Women первая набрала 5 очков
Сет 3. Команда Banco Nacion Women первая набрала 10 очков
Тайм-аут
Сет 3. Команда Banco Nacion Women первая набрала 15 очков
Тайм-аут
Сет 3. Команда Banco Nacion Women первая набрала 20 очков
Тайм-аут
Сет 3 выиграла команда Banco Nacion Women со счетом 25-19
Сет 4. Команда Banco Nacion Women первая набрала 5 очков
Сет 4. Команда Banco Nacion Women первая набрала 10 очков
Сет 4. Команда Banco Nacion Women первая набрала 15 очков
Тайм-аут
Сет 4. Команда Banco Nacion Women первая набрала 20 очков
Тайм-аут
Сет 4 выиграла команда Banco Nacion Women со счетом 25-21
Сет 5. Команда Huracan Women первая набрала 5 очков
Сет 5. Команда Banco Nacion Women первая набрала 10 очков
Тайм-аут
Тайм-аут
Тайм-аут
Тайм-аут
Сет 5. Команда Banco Nacion Women первая набрала 15 очков
Превью матча Banco Nacion Women — Huracan Women
История последних встреч
Banco Nacion Women
Huracan Women
0 побед
1 победа
0%
100%
15.08.2025
Huracan Women
3:0
Banco Nacion Women
Комментарии к матчу