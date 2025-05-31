31.05.2025
Смотреть онлайн Ла Матанса - Женщины - Gimnasia Esgrima Ituzaingo Women 31.05.2025. Прямая трансляция
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира Аргентина — Аргентина - Супер Сегунда - Женщины: Ла Матанса - Женщины — Gimnasia Esgrima Ituzaingo Women . Начало встречи 31 мая 2025 запланировано на 03:30 по московскому времени .
МСК
Аргентина - Супер Сегунда - Женщины
Завершен
10:25 10:25 19:25
10:25 10:25 19:25
0 : 3
31 мая 2025
Текстовая трансляция
Тайм-аут
Сет 1. Команда Gimnasia Esgrima Ituzaingo Women первая набрала 5 очков
Сет 1. Команда Gimnasia Esgrima Ituzaingo Women первая набрала 10 очков
Сет 1. Команда Gimnasia Esgrima Ituzaingo Women первая набрала 15 очков
Тайм-аут
Сет 1. Команда Gimnasia Esgrima Ituzaingo Women первая набрала 20 очков
Сет 1 выиграла команда Gimnasia Esgrima Ituzaingo Women со счетом 10-25
Сет 2. Команда Gimnasia Esgrima Ituzaingo Women первая набрала 5 очков
Сет 2. Команда Gimnasia Esgrima Ituzaingo Women первая набрала 10 очков
Сет 2. Команда Gimnasia Esgrima Ituzaingo Women первая набрала 15 очков
Сет 2. Команда Gimnasia Esgrima Ituzaingo Women первая набрала 20 очков
Сет 2 выиграла команда Gimnasia Esgrima Ituzaingo Women со счетом 10-25
Тайм-аут
Сет 3. Команда Gimnasia Esgrima Ituzaingo Women первая набрала 20 очков
Превью матча Ла Матанса - Женщины — Gimnasia Esgrima Ituzaingo Women
Комментарии к матчу