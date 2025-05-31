31.05.2025
Смотреть онлайн Клуб 3 де Фебреро Женщины - Defensores de Banfield Women 31.05.2025. Прямая трансляция
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира Аргентина — Аргентина - Супер Сегунда - Женщины: Клуб 3 де Фебреро Женщины — Defensores de Banfield Women . Начало встречи 31 мая 2025 запланировано на 03:30 по московскому времени .
МСК
Аргентина - Супер Сегунда - Женщины
Завершен
25:27 15:25 25:18 24:26
1 : 3
31 мая 2025
Текстовая трансляция
Тайм-аут
Тайм-аут
Тайм-аут
Сет 1 выиграла команда Defensores de Banfield Women со счетом 25-27
Сет 2. Команда Defensores de Banfield Women первая набрала 5 очков
Тайм-аут
Сет 2. Команда Defensores de Banfield Women первая набрала 10 очков
Сет 2. Команда Defensores de Banfield Women первая набрала 15 очков
Тайм-аут
Сет 2. Команда Defensores de Banfield Women первая набрала 20 очков
Сет 2 выиграла команда Defensores de Banfield Women со счетом 15-25
Сет 3. Команда Клуб 3 де Фебреро Женщины первая набрала 10 очков
Тайм-аут
Сет 3. Команда Клуб 3 де Фебреро Женщины первая набрала 15 очков
Тайм-аут
Сет 3. Команда Клуб 3 де Фебреро Женщины первая набрала 20 очков
Сет 3 выиграла команда Клуб 3 де Фебреро Женщины со счетом 25-18
Сет 4. Команда Defensores de Banfield Women первая набрала 5 очков
Сет 4. Команда Defensores de Banfield Women первая набрала 10 очков
Тайм-аут
Сет 4. Команда Клуб 3 де Фебреро Женщины первая набрала 15 очков
Сет 4. Команда Defensores de Banfield Women первая набрала 20 очков
Тайм-аут
Превью матча Клуб 3 де Фебреро Женщины — Defensores de Banfield Women
История последних встреч
Клуб 3 де Фебреро Женщины
Defensores de Banfield Women
0 побед
1 победа
0%
100%
16.08.2025
Defensores de Banfield Women
3:1
Клуб 3 де Фебреро Женщины
