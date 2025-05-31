31.05.2025
Banfield Women - Huracan de San Justo Women 31.05.2025. Прямая трансляция
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира Аргентина — Аргентина - Супер Сегунда - Женщины: Banfield Women — Huracan de San Justo Women . Начало встречи 31 мая 2025 запланировано на 03:30 по московскому времени .
МСК
Аргентина - Супер Сегунда - Женщины
Завершен
21:25 17:25 25:21 14:25
1 : 3
31 мая 2025
Текстовая трансляция
Сет 1. Команда Huracan de San Justo Women первая набрала 5 очков
Сет 1. Команда Huracan de San Justo Women первая набрала 10 очков
Тайм-аут
Сет 1. Команда Huracan de San Justo Women первая набрала 15 очков
Тайм-аут
Сет 1. Команда Huracan de San Justo Women первая набрала 20 очков
Тайм-аут
Тайм-аут
Сет 1 выиграла команда Huracan de San Justo Women со счетом 21-25
Сет 2. Команда Huracan de San Justo Women первая набрала 5 очков
Тайм-аут
Сет 2. Команда Huracan de San Justo Women первая набрала 10 очков
Сет 2. Команда Huracan de San Justo Women первая набрала 15 очков
Тайм-аут
Сет 2. Команда Huracan de San Justo Women первая набрала 20 очков
Сет 2 выиграла команда Huracan de San Justo Women со счетом 17-25
Сет 3. Команда Banfield Women первая набрала 15 очков
Тайм-аут
Тайм-аут
Сет 3. Команда Banfield Women первая набрала 20 очков
Тайм-аут
Сет 3 выиграла команда Banfield Women со счетом 25-21
Сет 4. Команда Huracan de San Justo Women первая набрала 5 очков
Тайм-аут
Сет 4. Команда Huracan de San Justo Women первая набрала 10 очков
Сет 4. Команда Huracan de San Justo Women первая набрала 15 очков
Тайм-аут
Сет 4. Команда Huracan de San Justo Women первая набрала 20 очков
Превью матча Banfield Women — Huracan de San Justo Women
