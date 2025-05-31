31.05.2025
Смотреть онлайн Nautico Zarate Women - Индепендьенте - Женщины 31.05.2025. Прямая трансляция
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира Аргентина — Аргентина - Супер Сегунда - Женщины: Nautico Zarate Women — Индепендьенте - Женщины . Начало встречи 31 мая 2025 запланировано на 03:30 по московскому времени .
МСК
Аргентина - Супер Сегунда - Женщины
Завершен
25:22 25:21 25:13
3 : 0
31 мая 2025
Текстовая трансляция
Сет 1. Команда Nautico Zarate Women первая набрала 5 очков
Сет 1. Команда Nautico Zarate Women первая набрала 10 очков
Тайм-аут
Сет 1. Команда Nautico Zarate Women первая набрала 15 очков
Тайм-аут
Сет 1. Команда Nautico Zarate Women первая набрала 20 очков
Тайм-аут
Сет 1 выиграла команда Nautico Zarate Women со счетом 25-22
Сет 2. Команда Nautico Zarate Women первая набрала 5 очков
Сет 2. Команда Nautico Zarate Women первая набрала 10 очков
Сет 2. Команда Nautico Zarate Women первая набрала 15 очков
Тайм-аут
Сет 2. Команда Nautico Zarate Women первая набрала 20 очков
Сет 2 выиграла команда Nautico Zarate Women со счетом 25-21
Сет 3. Команда Nautico Zarate Women первая набрала 5 очков
Сет 3. Команда Nautico Zarate Women первая набрала 10 очков
Тайм-аут
Сет 3. Команда Nautico Zarate Women первая набрала 15 очков
Сет 3. Команда Nautico Zarate Women первая набрала 20 очков
Тайм-аут
