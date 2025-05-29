29.05.2025
Смотреть онлайн Jundiai U21 Women - Louveira U21 Women 29.05.2025. Прямая трансляция
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира Brazil Sao Paulo Cup U21 Women: Jundiai U21 Women — Louveira U21 Women . Начало встречи 29 мая 2025 запланировано на 01:00 по московскому времени .
МСК
Brazil Sao Paulo Cup U21 Women
Завершен
13:25 18:25 21:25
13:25 18:25 21:25
0 : 3
29 мая 2025
Текстовая трансляция
Сет 1. Команда Louveira U21 Women первая набрала 5 очков
Тайм-аут
Сет 1. Команда Louveira U21 Women первая набрала 10 очков
Сет 1. Команда Louveira U21 Women первая набрала 15 очков
Тайм-аут
Сет 1. Команда Louveira U21 Women первая набрала 20 очков
Сет 1 выиграла команда Louveira U21 Women со счетом 13-25
Сет 2. Команда Jundiai U21 Women первая набрала 5 очков
Сет 2. Команда Louveira U21 Women первая набрала 10 очков
Тайм-аут
Сет 2. Команда Louveira U21 Women первая набрала 15 очков
Тайм-аут
Сет 2. Команда Louveira U21 Women первая набрала 20 очков
Сет 2 выиграла команда Louveira U21 Women со счетом 18-25
Сет 3. Команда Louveira U21 Women первая набрала 5 очков
Сет 3. Команда Louveira U21 Women первая набрала 10 очков
Тайм-аут
Сет 3. Команда Louveira U21 Women первая набрала 15 очков
Тайм-аут
Сет 3. Команда Louveira U21 Women первая набрала 20 очков
Тайм-аут
Превью матча Jundiai U21 Women — Louveira U21 Women
Комментарии к матчу