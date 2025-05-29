29.05.2025
Смотреть онлайн Сан-Бернарду Волей U19- Женщины - Пайнейрас U19 - Женщины 29.05.2025. Прямая трансляция
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира Бразилия — Brazil Paulista U19 Women: Сан-Бернарду Волей U19- Женщины — Пайнейрас U19 - Женщины . Начало встречи 29 мая 2025 запланировано на 01:00 по московскому времени .
Brazil Paulista U19 Women
Завершен
15:25 19:25 17:25
0 : 3
29 мая 2025
Сет 1. Команда Пайнейрас U19 - Женщины первая набрала 5 очков
Сет 1. Команда Пайнейрас U19 - Женщины первая набрала 10 очков
Тайм-аут
Сет 1. Команда Пайнейрас U19 - Женщины первая набрала 15 очков
Тайм-аут
Сет 1. Команда Пайнейрас U19 - Женщины первая набрала 20 очков
Сет 1 выиграла команда Пайнейрас U19 - Женщины со счетом 15-25
Сет 2. Команда Пайнейрас U19 - Женщины первая набрала 5 очков
Тайм-аут
Сет 2. Команда Пайнейрас U19 - Женщины первая набрала 10 очков
Тайм-аут
Сет 2. Команда Пайнейрас U19 - Женщины первая набрала 15 очков
Тайм-аут
Сет 2. Команда Пайнейрас U19 - Женщины первая набрала 20 очков
Тайм-аут
Сет 2 выиграла команда Пайнейрас U19 - Женщины со счетом 19-25
Сет 3. Команда Пайнейрас U19 - Женщины первая набрала 5 очков
Тайм-аут
Тайм-аут
Сет 3. Команда Сан-Бернарду Волей U19- Женщины первая набрала 10 очков
Сет 3. Команда Пайнейрас U19 - Женщины первая набрала 15 очков
Тайм-аут
Сет 3. Команда Пайнейрас U19 - Женщины первая набрала 20 очков
