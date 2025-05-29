29.05.2025
Смотреть онлайн Аргентина (Ж) - Германия (Ж) 29.05.2025. Прямая трансляция
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира International Games Women: Аргентина (Ж) — Германия (Ж) . Начало встречи 29 мая 2025 запланировано на 02:00 по московскому времени .
МСК
International Games Women
Завершен
19:25 22:25 23:25
19:25 22:25 23:25
0 : 3
29 мая 2025
Текстовая трансляция
Сет 1. Команда Аргентина (Ж) первая набрала 5 очков
Тайм-аут
Сет 1. Команда Германия (Ж) первая набрала 10 очков
Тайм-аут
Сет 1. Команда Германия (Ж) первая набрала 15 очков
Тайм-аут
Сет 1. Команда Германия (Ж) первая набрала 20 очков
Сет 1 выиграла команда Германия (Ж) со счетом 19-25
Сет 2. Команда Германия (Ж) первая набрала 5 очков
Тайм-аут
Сет 2. Команда Германия (Ж) первая набрала 10 очков
Сет 2. Команда Германия (Ж) первая набрала 15 очков
Тайм-аут
Сет 2. Команда Германия (Ж) первая набрала 20 очков
Тайм-аут
Сет 2 выиграла команда Германия (Ж) со счетом 22-25
Тайм-аут
Сет 3. Команда Аргентина (Ж) первая набрала 5 очков
Тайм-аут
Сет 3. Команда Германия (Ж) первая набрала 10 очков
Сет 3. Команда Германия (Ж) первая набрала 15 очков
Сет 3. Команда Германия (Ж) первая набрала 20 очков
Тайм-аут
Тайм-аут
Превью матча Аргентина (Ж) — Германия (Ж)
История последних встреч
Аргентина (Ж)
Германия (Ж)
0 побед
1 победа
0%
100%
02.06.2025
Аргентина (Ж)
2:3
Германия (Ж)
