29.05.2025
Смотреть онлайн UCR Women - Национальный университет дистанционного образования - Женщины 29.05.2025. Прямая трансляция
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира Costa Rica Primera Division Women: UCR Women — Национальный университет дистанционного образования - Женщины . Начало встречи 29 мая 2025 запланировано на 03:00 по московскому времени .
МСК
Costa Rica Primera Division Women
Завершен
20:25 25:15 24:26 17:25
1 : 3
29 мая 2025
Текстовая трансляция
Сет 1. Команда Национальный университет дистанционного образования - Женщины первая набрала 5 очков
Сет 1. Команда Национальный университет дистанционного образования - Женщины первая набрала 10 очков
Сет 1. Команда Национальный университет дистанционного образования - Женщины первая набрала 15 очков
Тайм-аут
Сет 1. Команда Национальный университет дистанционного образования - Женщины первая набрала 20 очков
Тайм-аут
Тайм-аут
Сет 1 выиграла команда Национальный университет дистанционного образования - Женщины со счетом 20-25
Сет 2. Команда UCR Women первая набрала 5 очков
Тайм-аут
Сет 2. Команда UCR Women первая набрала 10 очков
Тайм-аут
Сет 2. Команда UCR Women первая набрала 15 очков
Сет 2. Команда UCR Women первая набрала 20 очков
Сет 2 выиграла команда UCR Women со счетом 25-15
Сет 3. Команда UCR Women первая набрала 5 очков
Сет 3. Команда Национальный университет дистанционного образования - Женщины первая набрала 10 очков
Тайм-аут
Сет 3. Команда UCR Women первая набрала 15 очков
Тайм-аут
Сет 3. Команда Национальный университет дистанционного образования - Женщины первая набрала 20 очков
Тайм-аут
Тайм-аут
Сет 3 выиграла команда Национальный университет дистанционного образования - Женщины со счетом 24-26
Сет 4. Команда Национальный университет дистанционного образования - Женщины первая набрала 5 очков
Сет 4. Команда Национальный университет дистанционного образования - Женщины первая набрала 10 очков
Тайм-аут
Сет 4. Команда Национальный университет дистанционного образования - Женщины первая набрала 15 очков
Тайм-аут
Тайм-аут
Сет 4. Команда Национальный университет дистанционного образования - Женщины первая набрала 20 очков
