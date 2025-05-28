28.05.2025
Смотреть онлайн GELP - Есцуела Инцорпорада Мариано Морено 28.05.2025. Прямая трансляция
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира Аргентина — Аргентина - Супериорес Примера: GELP — Есцуела Инцорпорада Мариано Морено . Начало встречи 28 мая 2025 запланировано на 03:45 по московскому времени .
МСК
Аргентина - Супериорес Примера
Завершен
23:25 25:17 25:20 25:21
23:25 25:17 25:20 25:21
3 : 1
28 мая 2025
Текстовая трансляция
Сет 1. Команда Есцуела Инцорпорада Мариано Морено первая набрала 20 очков
Тайм-аут
Сет 1 выиграла команда Есцуела Инцорпорада Мариано Морено со счетом 23-25
Сет 2. Команда GELP первая набрала 5 очков
Сет 2. Команда GELP первая набрала 10 очков
Сет 2. Команда GELP первая набрала 15 очков
Сет 2. Команда GELP первая набрала 20 очков
Сет 2 выиграла команда GELP со счетом 25-17
Сет 3. Команда GELP первая набрала 20 очков
Сет 3 выиграла команда GELP со счетом 25-20
Сет 4. Команда GELP первая набрала 5 очков
Сет 4. Команда GELP первая набрала 10 очков
Сет 4. Команда GELP первая набрала 15 очков
Сет 4. Команда GELP первая набрала 20 очков
Превью матча GELP — Есцуела Инцорпорада Мариано Морено
Комментарии к матчу