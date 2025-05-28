28.05.2025
Смотреть онлайн San Lorenzo de Almagro U21 Women - River Plate U21 Women 28.05.2025. Прямая трансляция
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира Аргентина — Argentina Inferiores U21 Women: San Lorenzo de Almagro U21 Women — River Plate U21 Women . Начало встречи 28 мая 2025 запланировано на 02:00 по московскому времени .
МСК
Argentina Inferiores U21 Women
Завершен
22:25 25:23 25:20 25:18
3 : 1
28 мая 2025
Текстовая трансляция
Сет 1. Команда River Plate U21 Women первая набрала 5 очков
Сет 1. Команда River Plate U21 Women первая набрала 10 очков
Сет 1. Команда San Lorenzo de Almagro U21 Women первая набрала 15 очков
Тайм-аут гостей
Сет 1. Команда River Plate U21 Women первая набрала 20 очков
Тайм-аут хозяев
Сет 1 выиграла команда River Plate U21 Women со счетом 22-25
Сет 2. Команда San Lorenzo de Almagro U21 Women первая набрала 5 очков
Тайм-аут гостей
Сет 2. Команда San Lorenzo de Almagro U21 Women первая набрала 10 очков
Сет 2. Команда San Lorenzo de Almagro U21 Women первая набрала 15 очков
Сет 2. Команда San Lorenzo de Almagro U21 Women первая набрала 20 очков
Тайм-аут хозяев
Тайм-аут гостей
Тайм-аут хозяев
Сет 2 выиграла команда San Lorenzo de Almagro U21 Women со счетом 25-23
Сет 3. Команда San Lorenzo de Almagro U21 Women первая набрала 5 очков
Сет 3. Команда San Lorenzo de Almagro U21 Women первая набрала 10 очков
Сет 3. Команда San Lorenzo de Almagro U21 Women первая набрала 15 очков
Тайм-аут гостей
Сет 3. Команда San Lorenzo de Almagro U21 Women первая набрала 20 очков
Тайм-аут гостей
Сет 3 выиграла команда San Lorenzo de Almagro U21 Women со счетом 25-20
Сет 4. Команда San Lorenzo de Almagro U21 Women первая набрала 5 очков
Сет 4. Команда San Lorenzo de Almagro U21 Women первая набрала 10 очков
Тайм-аут гостей
Сет 4. Команда San Lorenzo de Almagro U21 Women первая набрала 15 очков
Тайм-аут гостей
Сет 4. Команда San Lorenzo de Almagro U21 Women первая набрала 20 очков
