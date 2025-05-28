28.05.2025
Смотреть онлайн Lady Cardinals - КСЖЛ Найтс - Женщины 28.05.2025. Прямая трансляция
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира Филиппины — Philippines NCAA Women: Lady Cardinals — КСЖЛ Найтс - Женщины . Начало встречи 28 мая 2025 запланировано на 06:00 по московскому времени .
МСК
Philippines NCAA Women
Завершен
36:34 18:25 17:25 22:24
1 : 3
28 мая 2025
Текстовая трансляция
Сет 1. Команда MU Cardinals Women первая набрала 5 очков
Сет 1. Команда MU Cardinals Women первая набрала 10 очков
Тайм-аут
Сет 1. Команда MU Cardinals Women первая набрала 15 очков
Сет 1. Команда MU Cardinals Women первая набрала 20 очков
Тайм-аут
Тайм-аут
Тайм-аут
Сет 1 выиграла команда MU Cardinals Women со счетом 36-34
Сет 2. Команда КСЖЛ Найтс - Женщины первая набрала 5 очков
Сет 2. Команда MU Cardinals Women первая набрала 10 очков
Сет 2. Команда MU Cardinals Women первая набрала 15 очков
Тайм-аут
Сет 2. Команда КСЖЛ Найтс - Женщины первая набрала 20 очков
Тайм-аут
Сет 2 выиграла команда КСЖЛ Найтс - Женщины со счетом 18-25
Сет 3. Команда MU Cardinals Women первая набрала 5 очков
Сет 3. Команда КСЖЛ Найтс - Женщины первая набрала 10 очков
Тайм-аут
Сет 3. Команда КСЖЛ Найтс - Женщины первая набрала 15 очков
Сет 3. Команда КСЖЛ Найтс - Женщины первая набрала 20 очков
Сет 3 выиграла команда КСЖЛ Найтс - Женщины со счетом 17-25
Сет 4. Команда MU Cardinals Women первая набрала 5 очков
Сет 4. Команда КСЖЛ Найтс - Женщины первая набрала 10 очков
Тайм-аут
Сет 4. Команда КСЖЛ Найтс - Женщины первая набрала 15 очков
Тайм-аут
Сет 4. Команда КСЖЛ Найтс - Женщины первая набрала 20 очков
Тайм-аут
Тайм-аут
