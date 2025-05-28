28.05.2025
Смотреть онлайн МУ Кардиналс - КСХЛ Найтс 28.05.2025. Прямая трансляция
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира Филиппины — Филиппины НАСС: МУ Кардиналс — КСХЛ Найтс . Начало встречи 28 мая 2025 запланировано на 03:00 по московскому времени .
МСК
Филиппины НАСС
Завершен
16:25 21:25 20:25
16:25 21:25 20:25
0 : 3
28 мая 2025
Текстовая трансляция
Сет 1. Команда МУ Кардиналс первая набрала 5 очков
Сет 1. Команда КСХЛ Найтс первая набрала 10 очков
Тайм-аут
Сет 1. Команда КСХЛ Найтс первая набрала 15 очков
Тайм-аут
Сет 1. Команда КСХЛ Найтс первая набрала 20 очков
Сет 1 выиграла команда КСХЛ Найтс со счетом 16-25
Сет 2. Команда МУ Кардиналс первая набрала 5 очков
Сет 2. Команда КСХЛ Найтс первая набрала 10 очков
Тайм-аут
Сет 2. Команда КСХЛ Найтс первая набрала 15 очков
Тайм-аут
Сет 2. Команда КСХЛ Найтс первая набрала 20 очков
Сет 2 выиграла команда КСХЛ Найтс со счетом 21-25
Сет 3. Команда МУ Кардиналс первая набрала 5 очков
Сет 3. Команда МУ Кардиналс первая набрала 10 очков
Сет 3. Команда МУ Кардиналс первая набрала 15 очков
Тайм-аут
Тайм-аут
Сет 3. Команда КСХЛ Найтс первая набрала 20 очков
Тайм-аут
