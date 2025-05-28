28.05.2025
Смотреть онлайн Клаб Харродс - Атлетико Ланус 28.05.2025. Прямая трансляция
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира Аргентина — Аргентина - Супериорес Сегунда: Клаб Харродс — Атлетико Ланус . Начало встречи 28 мая 2025 запланировано на 03:30 по московскому времени .
МСК
Аргентина - Супериорес Сегунда
Завершен
19:25 25:21 17:25 20:25
1 : 3
28 мая 2025
Текстовая трансляция
Сет 1. Команда Lanus первая набрала 5 очков
Сет 1. Команда Lanus первая набрала 10 очков
Сет 1. Команда Lanus первая набрала 15 очков
Тайм-аут
Сет 1. Команда Lanus первая набрала 20 очков
Тайм-аут
Сет 1 выиграла команда Lanus со счетом 19-25
Сет 2. Команда Lanus первая набрала 5 очков
Сет 2. Команда Клаб Харродс первая набрала 10 очков
Тайм-аут
Сет 2. Команда Клаб Харродс первая набрала 15 очков
Сет 2. Команда Клаб Харродс первая набрала 20 очков
Тайм-аут
Сет 2 выиграла команда Клаб Харродс со счетом 25-21
Сет 3. Команда Клаб Харродс первая набрала 5 очков
Сет 3. Команда Клаб Харродс первая набрала 10 очков
Тайм-аут
Сет 3. Команда Lanus первая набрала 15 очков
Тайм-аут
Сет 3. Команда Lanus первая набрала 20 очков
Сет 3 выиграла команда Lanus со счетом 17-25
Сет 4. Команда Lanus первая набрала 5 очков
Сет 4. Команда Lanus первая набрала 10 очков
Сет 4. Команда Lanus первая набрала 15 очков
Тайм-аут
Сет 4. Команда Lanus первая набрала 20 очков
Превью матча Клаб Харродс — Атлетико Ланус
История последних встреч
Клаб Харродс
Атлетико Ланус
0 побед
1 победа
0%
100%
06.11.2025
Атлетико Ланус
2:0
Клаб Харродс
