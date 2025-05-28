28.05.2025
Смотреть онлайн Депортиво Пресиденте Дерки - Банфилд 28.05.2025. Прямая трансляция
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира Аргентина — Аргентина - Супериорес Сегунда: Депортиво Пресиденте Дерки — Банфилд . Начало встречи 28 мая 2025 запланировано на 03:30 по московскому времени .
МСК
Аргентина - Супериорес Сегунда
Завершен
27:25 25:19 25:20
3 : 0
28 мая 2025
Текстовая трансляция
Сет 1. Команда Country Banfield первая набрала 5 очков
Сет 1. Команда Депортиво Пресиденте Дерки первая набрала 10 очков
Сет 1. Команда Депортиво Пресиденте Дерки первая набрала 15 очков
Тайм-аут
Сет 1. Команда Депортиво Пресиденте Дерки первая набрала 20 очков
Тайм-аут
Сет 1 выиграла команда Депортиво Пресиденте Дерки со счетом 27-25
Сет 2. Команда Депортиво Пресиденте Дерки первая набрала 5 очков
Сет 2. Команда Депортиво Пресиденте Дерки первая набрала 10 очков
Сет 2. Команда Депортиво Пресиденте Дерки первая набрала 15 очков
Тайм-аут
Сет 2. Команда Депортиво Пресиденте Дерки первая набрала 20 очков
Сет 2 выиграла команда Депортиво Пресиденте Дерки со счетом 25-19
Сет 3. Команда Депортиво Пресиденте Дерки первая набрала 5 очков
Тайм-аут
Сет 3. Команда Депортиво Пресиденте Дерки первая набрала 10 очков
Сет 3. Команда Депортиво Пресиденте Дерки первая набрала 15 очков
Сет 3. Команда Депортиво Пресиденте Дерки первая набрала 20 очков
Тайм-аут
Тайм-аут
Превью матча Депортиво Пресиденте Дерки — Банфилд
История последних встреч
Депортиво Пресиденте Дерки
Банфилд
0 побед
1 победа
0%
100%
13.08.2025
Банфилд
3:2
Депортиво Пресиденте Дерки
Комментарии к матчу