Фрибет 15000₽
Криптобонус на ТОП-5 лиг до $1000
Криптобонус на ТОП-5 лиг до $1000
ЗАБРАТЬ!
Войти
Рейтинг букмекеров
Криптобонус на ТОП-5 лиг до $1000 Криптобонус на ТОП-5 лиг до $1000
28.05.2025

Смотреть онлайн Депортиво Пресиденте Дерки - Банфилд 28.05.2025. Прямая трансляция

Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира АргентинаАргентина - Супериорес Сегунда: Депортиво Пресиденте ДеркиБанфилд . Начало встречи 28 мая 2025 запланировано на 03:30 по московскому времени .

МСК
Аргентина - Супериорес Сегунда
Депортиво Пресиденте Дерки
Завершен
27:25 25:19 25:20
3 : 0
28 мая 2025
Банфилд
Смотреть онлайн
Бонус 17 тысяч рублей при регистрации в Фонбет
Текстовая трансляция
Сет 1. Команда Country Banfield первая набрала 5 очков
Сет 1. Команда Депортиво Пресиденте Дерки первая набрала 10 очков
Сет 1. Команда Депортиво Пресиденте Дерки первая набрала 15 очков
Тайм-аут
Сет 1. Команда Депортиво Пресиденте Дерки первая набрала 20 очков
Тайм-аут
Сет 1 выиграла команда Депортиво Пресиденте Дерки со счетом 27-25
Сет 2. Команда Депортиво Пресиденте Дерки первая набрала 5 очков
Сет 2. Команда Депортиво Пресиденте Дерки первая набрала 10 очков
Сет 2. Команда Депортиво Пресиденте Дерки первая набрала 15 очков
Тайм-аут
Сет 2. Команда Депортиво Пресиденте Дерки первая набрала 20 очков
Сет 2 выиграла команда Депортиво Пресиденте Дерки со счетом 25-19
Сет 3. Команда Депортиво Пресиденте Дерки первая набрала 5 очков
Тайм-аут
Сет 3. Команда Депортиво Пресиденте Дерки первая набрала 10 очков
Сет 3. Команда Депортиво Пресиденте Дерки первая набрала 15 очков
Сет 3. Команда Депортиво Пресиденте Дерки первая набрала 20 очков
Тайм-аут
Тайм-аут

Превью матча Депортиво Пресиденте Дерки — Банфилд

История последних встреч

Депортиво Пресиденте Дерки
Депортиво Пресиденте Дерки
Банфилд
Депортиво Пресиденте Дерки
0 побед
1 победа
0%
100%
13.08.2025
Банфилд
Банфилд
3:2
Депортиво Пресиденте Дерки
Депортиво Пресиденте Дерки
Обзор
Комментарии к матчу
Рекомендуем букмекеров
все
10 000 ₽
Играть
10000 рублей за регистрацию!
3000 ₽
Играть
Фрибет новым игрокам
$1000
Играть
Криптобонус на ТОП-5 лиг до $1000
7777 ₽
Играть
Безусловный ФРИБЕТ 7777 ₽
15 000 ₽
Играть
ФРИБЕТ 15 000 руб. без условий!
25 000 ₽
Играть
Бонус до 25 000 руб. новым клиентам
100 000 ₽
Играть
Фрибет 100 000 ₽ новым клиентам
5000 ₽
Играть
Фрибет 5000 рублей новым клиентам
31 000 ₽
Играть
31 000 рублей за регистрацию
15 000 ₽
Играть
Бонус 15 000 в мобильном приложении!
иконка Топ турниры
Россия: Париматч Суперлига
Париматч Суперлига
Россия
Волейбольная Лига наций. Мужчины
Лига наций (М)
Международный
Италия: Суперлига
Суперлига
Италия
Волейбольная лига наций. Женщины
Лига наций (ж)
Международный
Польша: Плюс лига
Плюс лига
Польша
Лига чемпионов
Лига чемпионов
Европа
Россия Суперлига - Женщины
Суперлига - Женщины
Россия
Россия: Высшая Лига А
Высшая Лига А
Россия
Женский чемпионат мира по волейболу
Женский чемпионат мира по волейболу
Международный
Чемпионат мира (мужчины)
ЧМ 2025
Международный
иконка Популярные матчи
Челси Челси
Барселона Барселона
25 Ноября
23:00
Манчестер Сити Манчестер Сити
Байер Леверкузен Байер Леверкузен
25 Ноября
23:00
Боруссия Дортмунд Боруссия Дортмунд
Вильярреал Вильярреал
25 Ноября
23:00
Будё-Глимт Будё-Глимт
Ювентус Ювентус
25 Ноября
23:00
Спартак Спартак
AK Барс AK Барс
25 Ноября
19:30
Марсель Марсель
Ньюкасл Ньюкасл
25 Ноября
23:00
ХК Сочи ХК Сочи
Лада Лада
25 Ноября
19:30
Нефтехимик Нефтехимик
Авангард Авангард
25 Ноября
19:00
B8 B8
PARIVISION PARIVISION
25 Ноября
17:00
Фенербахче Фенербахче
Виртус Болонья Виртус Болонья
25 Ноября
20:45