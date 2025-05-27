27.05.2025
Смотреть онлайн Молот - про - Витязь-про 27.05.2025. Прямая трансляция
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира Россия — Волейбол. Россия - Лига Про: Молот - про — Витязь-про . Начало встречи 27 мая 2025 запланировано на 07:30 по московскому времени .
МСК
Волейбол. Россия - Лига Про
Завершен
17:25 25:16 25:9 27:25
3 : 1
27 мая 2025
Превью матча Молот - про — Витязь-про
История последних встреч
Молот - про
Витязь-про
7 побед
3 побед
70%
30%
25.11.2025
Молот - про
3:0
Витязь-про
18.11.2025
Молот - про
3:1
Витязь-про
11.11.2025
Молот - про
0:3
Витязь-про
04.11.2025
Молот - про
3:0
Витязь-про
28.10.2025
Молот - про
3:1
Витязь-про
21.10.2025
Молот - про
3:0
Витязь-про
16.10.2025
Витязь-про
2:3
Молот - про
14.10.2025
Молот - про
3:2
Витязь-про
07.10.2025
Молот - про
1:3
Витязь-про
02.10.2025
Молот - про
1:3
Витязь-про
Комментарии к матчу