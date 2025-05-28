28.05.2025
Смотреть онлайн Мунисипио де Ломас де Замора - Ферро Каррил Оесте 28.05.2025. Прямая трансляция
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира Аргентина — Argentina Division de Honor: Мунисипио де Ломас де Замора — Ферро Каррил Оесте . Начало встречи 28 мая 2025 запланировано на 03:30 по московскому времени .
МСК
Argentina Division de Honor
Завершен
21:25 19:25 23:25
21:25 19:25 23:25
0 : 3
28 мая 2025
Текстовая трансляция
Сет 1. Команда Ферро Каррил Оесте первая набрала 5 очков
Сет 1. Команда Ферро Каррил Оесте первая набрала 10 очков
Сет 1. Команда Ферро Каррил Оесте первая набрала 15 очков
Сет 1. Команда Ферро Каррил Оесте первая набрала 20 очков
Тайм-аут
Тайм-аут
Сет 1 выиграла команда Ферро Каррил Оесте со счетом 21-25
Сет 2. Команда Ферро Каррил Оесте первая набрала 5 очков
Тайм-аут
Сет 2. Команда Ферро Каррил Оесте первая набрала 10 очков
Сет 2. Команда Ферро Каррил Оесте первая набрала 15 очков
Сет 2. Команда Ферро Каррил Оесте первая набрала 20 очков
Тайм-аут
Тайм-аут
Сет 2 выиграла команда Ферро Каррил Оесте со счетом 19-25
Сет 3. Команда Lomas Voley первая набрала 5 очков
Тайм-аут
Сет 3. Команда Lomas Voley первая набрала 10 очков
Сет 3. Команда Lomas Voley первая набрала 15 очков
Тайм-аут
Сет 3. Команда Lomas Voley первая набрала 20 очков
Тайм-аут
Тайм-аут
Превью матча Мунисипио де Ломас де Замора — Ферро Каррил Оесте
История последних встреч
Мунисипио де Ломас де Замора
Ферро Каррил Оесте
3 побед
1 победа
75%
25%
17.09.2025
Ферро Каррил Оесте
0:3
Мунисипио де Ломас де Замора
09.07.2025
Мунисипио де Ломас де Замора
0:3
Ферро Каррил Оесте
02.07.2025
Мунисипио де Ломас де Замора
3:1
Ферро Каррил Оесте
28.06.2025
Ферро Каррил Оесте
0:1
Мунисипио де Ломас де Замора
Комментарии к матчу