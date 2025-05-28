Фрибет 15000₽
28.05.2025

Смотреть онлайн Мунисипио де Ломас де Замора - Ферро Каррил Оесте 28.05.2025. Прямая трансляция

Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира АргентинаArgentina Division de Honor: Мунисипио де Ломас де ЗамораФерро Каррил Оесте . Начало встречи 28 мая 2025 запланировано на 03:30 по московскому времени .

МСК
Argentina Division de Honor
Мунисипио де Ломас де Замора
Завершен
21:25 19:25 23:25
0 : 3
28 мая 2025
Ферро Каррил Оесте
Текстовая трансляция
Сет 1. Команда Ферро Каррил Оесте первая набрала 5 очков
Сет 1. Команда Ферро Каррил Оесте первая набрала 10 очков
Сет 1. Команда Ферро Каррил Оесте первая набрала 15 очков
Сет 1. Команда Ферро Каррил Оесте первая набрала 20 очков
Тайм-аут
Тайм-аут
Сет 1 выиграла команда Ферро Каррил Оесте со счетом 21-25
Сет 2. Команда Ферро Каррил Оесте первая набрала 5 очков
Тайм-аут
Сет 2. Команда Ферро Каррил Оесте первая набрала 10 очков
Сет 2. Команда Ферро Каррил Оесте первая набрала 15 очков
Сет 2. Команда Ферро Каррил Оесте первая набрала 20 очков
Тайм-аут
Тайм-аут
Сет 2 выиграла команда Ферро Каррил Оесте со счетом 19-25
Сет 3. Команда Lomas Voley первая набрала 5 очков
Тайм-аут
Сет 3. Команда Lomas Voley первая набрала 10 очков
Сет 3. Команда Lomas Voley первая набрала 15 очков
Тайм-аут
Сет 3. Команда Lomas Voley первая набрала 20 очков
Тайм-аут
Тайм-аут

Превью матча Мунисипио де Ломас де Замора — Ферро Каррил Оесте

История последних встреч

Мунисипио де Ломас де Замора
Мунисипио де Ломас де Замора
Ферро Каррил Оесте
Мунисипио де Ломас де Замора
3 побед
1 победа
75%
25%
17.09.2025
Ферро Каррил Оесте
Ферро Каррил Оесте
0:3
Мунисипио де Ломас де Замора
Мунисипио де Ломас де Замора
Обзор
09.07.2025
Мунисипио де Ломас де Замора
Мунисипио де Ломас де Замора
0:3
Ферро Каррил Оесте
Ферро Каррил Оесте
Обзор
02.07.2025
Мунисипио де Ломас де Замора
Мунисипио де Ломас де Замора
3:1
Ферро Каррил Оесте
Ферро Каррил Оесте
Обзор
28.06.2025
Ферро Каррил Оесте
Ферро Каррил Оесте
0:1
Мунисипио де Ломас де Замора
Мунисипио де Ломас де Замора
Обзор
