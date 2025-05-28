Фрибет 15000₽
28.05.2025

Смотреть онлайн Италиано - Бока Хуниорс 28.05.2025. Прямая трансляция

Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира АргентинаArgentina Division de Honor: ИталианоБока Хуниорс . Начало встречи 28 мая 2025 запланировано на 03:30 по московскому времени .

МСК
Argentina Division de Honor
Италиано
Завершен
25:22 17:25 19:25 17:25
1 : 3
28 мая 2025
Бока Хуниорс
Текстовая трансляция
Сет 1. Команда Бока Хуниорс первая набрала 5 очков
Сет 1. Команда Club Италиано первая набрала 10 очков
Тайм-аут
Тайм-аут
Тайм-аут
Сет 1. Команда Club Италиано первая набрала 15 очков
Сет 1. Команда Club Италиано первая набрала 20 очков
Тайм-аут
Сет 1 выиграла команда Club Италиано со счетом 25-22
Сет 2. Команда Бока Хуниорс первая набрала 5 очков
Сет 2. Команда Бока Хуниорс первая набрала 10 очков
Тайм-аут
Сет 2. Команда Бока Хуниорс первая набрала 15 очков
Тайм-аут
Сет 2. Команда Бока Хуниорс первая набрала 20 очков
Тайм-аут
Сет 2 выиграла команда Бока Хуниорс со счетом 17-25
Сет 3. Команда Бока Хуниорс первая набрала 5 очков
Тайм-аут
Сет 3. Команда Бока Хуниорс первая набрала 10 очков
Тайм-аут
Сет 3. Команда Бока Хуниорс первая набрала 15 очков
Тайм-аут
Сет 3. Команда Бока Хуниорс первая набрала 20 очков
Сет 3 выиграла команда Бока Хуниорс со счетом 19-25
Тайм-аут
Сет 4. Команда Бока Хуниорс первая набрала 15 очков
Тайм-аут
Сет 4. Команда Бока Хуниорс первая набрала 20 очков

Превью матча Италиано — Бока Хуниорс

История последних встреч

Италиано
Италиано
Бока Хуниорс
Италиано
0 побед
1 победа
0%
100%
03.09.2025
Италиано
Италиано
0:3
Бока Хуниорс
Бока Хуниорс
