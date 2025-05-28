28.05.2025
Смотреть онлайн УБА - San Lorenzo de Almagro 28.05.2025. Прямая трансляция
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира Аргентина — Argentina Division de Honor: УБА — San Lorenzo de Almagro . Начало встречи 28 мая 2025 запланировано на 03:30 по московскому времени .
МСК
Argentina Division de Honor
Завершен
15:25 22:25 22:25
0 : 3
28 мая 2025
Текстовая трансляция
Сет 1. Команда San Lorenzo первая набрала 5 очков
Сет 1. Команда San Lorenzo первая набрала 10 очков
Тайм-аут
Сет 1. Команда San Lorenzo первая набрала 15 очков
Тайм-аут
Сет 1. Команда San Lorenzo первая набрала 20 очков
Сет 1 выиграла команда San Lorenzo со счетом 15-25
Сет 2. Команда УБА Voley первая набрала 5 очков
Тайм-аут
Сет 2. Команда УБА Voley первая набрала 10 очков
Сет 2. Команда УБА Voley первая набрала 15 очков
Тайм-аут
Тайм-аут
Сет 2. Команда San Lorenzo первая набрала 20 очков
Тайм-аут
Сет 2 выиграла команда San Lorenzo со счетом 22-25
Сет 3. Команда УБА Voley первая набрала 5 очков
Сет 3. Команда San Lorenzo первая набрала 10 очков
Тайм-аут
Сет 3. Команда San Lorenzo первая набрала 15 очков
Сет 3. Команда San Lorenzo первая набрала 20 очков
Тайм-аут
Превью матча УБА — San Lorenzo de Almagro
Комментарии к матчу