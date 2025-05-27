27.05.2025
Смотреть онлайн ЭАК Дженералс - ССК-Р Стэгс 27.05.2025. Прямая трансляция
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира Филиппины — Филиппины НАСС: ЭАК Дженералс — ССК-Р Стэгс . Начало встречи 27 мая 2025 запланировано на 03:00 по московскому времени .
МСК
Филиппины НАСС
Завершен
16:25 21:25 19:25
0 : 3
27 мая 2025
Текстовая трансляция
Сет 1. Команда ЭАК Дженералс первая набрала 5 очков
Сет 1. Команда ССК-Р Стэгс первая набрала 10 очков
Тайм-аут
Сет 1. Команда ССК-Р Стэгс первая набрала 15 очков
Тайм-аут
Сет 1. Команда ССК-Р Стэгс первая набрала 20 очков
Сет 1 выиграла команда ССК-Р Стэгс со счетом 16-25
Сет 2. Команда ССК-Р Стэгс первая набрала 5 очков
Сет 2. Команда ССК-Р Стэгс первая набрала 10 очков
Сет 2. Команда ССК-Р Стэгс первая набрала 15 очков
Тайм-аут
Сет 2. Команда ССК-Р Стэгс первая набрала 20 очков
Тайм-аут
Тайм-аут
Сет 2 выиграла команда ССК-Р Стэгс со счетом 21-25
Сет 3. Команда ЭАК Дженералс первая набрала 5 очков
Сет 3. Команда ЭАК Дженералс первая набрала 10 очков
Сет 3. Команда ЭАК Дженералс первая набрала 15 очков
Тайм-аут
Сет 3. Команда ССК-Р Стэгс первая набрала 20 очков
Превью матча ЭАК Дженералс — ССК-Р Стэгс
Комментарии к матчу