27.05.2025
Смотреть онлайн ЭАК Дженералс - Женщины - ССК Леди Стэгс - Женщины 27.05.2025. Прямая трансляция
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира Филиппины — Philippines NCAA Women: ЭАК Дженералс - Женщины — ССК Леди Стэгс - Женщины . Начало встречи 27 мая 2025 запланировано на 06:00 по московскому времени .
МСК
Philippines NCAA Women
Завершен
15:25 25:23 20:25 16:25
1 : 3
27 мая 2025
Текстовая трансляция
Сет 1. Команда SSC-R Stags Women первая набрала 5 очков
Сет 1. Команда SSC-R Stags Women первая набрала 10 очков
Сет 1. Команда SSC-R Stags Women первая набрала 15 очков
Сет 1. Команда SSC-R Stags Women первая набрала 20 очков
Тайм-аут
Сет 1 выиграла команда SSC-R Stags Women со счетом 15-25
Сет 2. Команда SSC-R Stags Women первая набрала 5 очков
Сет 2. Команда SSC-R Stags Women первая набрала 10 очков
Сет 2. Команда SSC-R Stags Women первая набрала 15 очков
Сет 2. Команда SSC-R Stags Women первая набрала 20 очков
Тайм-аут
Тайм-аут
Тайм-аут
Тайм-аут
Сет 2 выиграла команда ЭАК Дженералс - Женщины со счетом 25-23
Сет 3. Команда SSC-R Stags Women первая набрала 5 очков
Сет 3. Команда SSC-R Stags Women первая набрала 10 очков
Тайм-аут
Сет 3. Команда SSC-R Stags Women первая набрала 15 очков
Сет 3. Команда SSC-R Stags Women первая набрала 20 очков
Тайм-аут
Сет 3 выиграла команда SSC-R Stags Women со счетом 20-25
Сет 4. Команда SSC-R Stags Women первая набрала 5 очков
Сет 4. Команда SSC-R Stags Women первая набрала 10 очков
Тайм-аут
Сет 4. Команда SSC-R Stags Women первая набрала 15 очков
Сет 4. Команда SSC-R Stags Women первая набрала 20 очков
Тайм-аут
Превью матча ЭАК Дженералс - Женщины — ССК Леди Стэгс - Женщины
История последних встреч
ЭАК Дженералс - Женщины
ССК Леди Стэгс - Женщины
0 побед
1 победа
0%
100%
27.05.2025
ЭАК Дженералс - Женщины
1:3
ССК Леди Стэгс - Женщины
Комментарии к матчу