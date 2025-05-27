27.05.2025
Смотреть онлайн Университарио Ла-Плата - Сьюдад II 27.05.2025. Прямая трансляция
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира Аргентина — Аргентина - Супериорес Примера: Университарио Ла-Плата — Сьюдад II . Начало встречи 27 мая 2025 запланировано на 03:30 по московскому времени .
МСК
Аргентина - Супериорес Примера
Завершен
25:20 22:25 19:25 30:28 15:13
3 : 2
27 мая 2025
Текстовая трансляция
Сет 1. Команда Университарио Ла-Плата первая набрала 10 очков
Тайм-аут
Сет 1. Команда Университарио Ла-Плата первая набрала 15 очков
Сет 1. Команда Университарио Ла-Плата первая набрала 20 очков
Тайм-аут
Сет 1 выиграла команда Университарио Ла-Плата со счетом 25-20
Сет 2. Команда Ciudad Voley B первая набрала 5 очков
Сет 2. Команда Ciudad Voley B первая набрала 10 очков
Сет 2. Команда Ciudad Voley B первая набрала 15 очков
Сет 2. Команда Ciudad Voley B первая набрала 20 очков
Тайм-аут
Сет 2 выиграла команда Ciudad Voley B со счетом 22-25
Сет 3. Команда Ciudad Voley B первая набрала 5 очков
Сет 3. Команда Ciudad Voley B первая набрала 10 очков
Тайм-аут
Сет 3. Команда Ciudad Voley B первая набрала 15 очков
Сет 3. Команда Ciudad Voley B первая набрала 20 очков
Тайм-аут
Сет 3 выиграла команда Ciudad Voley B со счетом 19-25
Сет 4. Команда Университарио Ла-Плата первая набрала 5 очков
Сет 4. Команда Ciudad Voley B первая набрала 10 очков
Сет 4. Команда Ciudad Voley B первая набрала 15 очков
Тайм-аут
Сет 4. Команда Ciudad Voley B первая набрала 20 очков
Тайм-аут
Тайм-аут
Тайм-аут
Сет 4 выиграла команда Университарио Ла-Плата со счетом 30-28
Сет 5. Команда Ciudad Voley B первая набрала 5 очков
Сет 5. Команда Ciudad Voley B первая набрала 10 очков
Тайм-аут
Тайм-аут
Тайм-аут
Сет 5. Команда Университарио Ла-Плата первая набрала 15 очков
Превью матча Университарио Ла-Плата — Сьюдад II
