27.05.2025

Смотреть онлайн Университарио Ла-Плата - Сьюдад II 27.05.2025. Прямая трансляция

Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира АргентинаАргентина - Супериорес Примера: Университарио Ла-ПлатаСьюдад II . Начало встречи 27 мая 2025 запланировано на 03:30 по московскому времени .

МСК
Аргентина - Супериорес Примера
Университарио Ла-Плата
Завершен
25:20 22:25 19:25 30:28 15:13
3 : 2
27 мая 2025
Сьюдад II
Смотреть онлайн
Текстовая трансляция
Сет 1. Команда Университарио Ла-Плата первая набрала 10 очков
Тайм-аут
Сет 1. Команда Университарио Ла-Плата первая набрала 15 очков
Сет 1. Команда Университарио Ла-Плата первая набрала 20 очков
Тайм-аут
Сет 1 выиграла команда Университарио Ла-Плата со счетом 25-20
Сет 2. Команда Ciudad Voley B первая набрала 5 очков
Сет 2. Команда Ciudad Voley B первая набрала 10 очков
Сет 2. Команда Ciudad Voley B первая набрала 15 очков
Сет 2. Команда Ciudad Voley B первая набрала 20 очков
Тайм-аут
Сет 2 выиграла команда Ciudad Voley B со счетом 22-25
Сет 3. Команда Ciudad Voley B первая набрала 5 очков
Сет 3. Команда Ciudad Voley B первая набрала 10 очков
Тайм-аут
Сет 3. Команда Ciudad Voley B первая набрала 15 очков
Сет 3. Команда Ciudad Voley B первая набрала 20 очков
Тайм-аут
Сет 3 выиграла команда Ciudad Voley B со счетом 19-25
Сет 4. Команда Университарио Ла-Плата первая набрала 5 очков
Сет 4. Команда Ciudad Voley B первая набрала 10 очков
Сет 4. Команда Ciudad Voley B первая набрала 15 очков
Тайм-аут
Сет 4. Команда Ciudad Voley B первая набрала 20 очков
Тайм-аут
Тайм-аут
Тайм-аут
Сет 4 выиграла команда Университарио Ла-Плата со счетом 30-28
Сет 5. Команда Ciudad Voley B первая набрала 5 очков
Сет 5. Команда Ciudad Voley B первая набрала 10 очков
Тайм-аут
Тайм-аут
Тайм-аут
Сет 5. Команда Университарио Ла-Плата первая набрала 15 очков

Превью матча Университарио Ла-Плата — Сьюдад II

История последних встреч

Университарио Ла-Плата
Университарио Ла-Плата
Сьюдад II
Университарио Ла-Плата
0 побед
2 побед
0%
100%
08.10.2025
Сьюдад II
Сьюдад II
3:0
Университарио Ла-Плата
Университарио Ла-Плата
Обзор
21.08.2025
Университарио Ла-Плата
Университарио Ла-Плата
1:3
Сьюдад II
Сьюдад II
Обзор
Комментарии к матчу
