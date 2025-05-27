27.05.2025
Смотреть онлайн Nautico Zarate Women - Pinocho Women 27.05.2025. Прямая трансляция
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира Аргентина — Аргентина - Супер Сегунда - Женщины: Nautico Zarate Women — Pinocho Women . Начало встречи 27 мая 2025 запланировано на 03:30 по московскому времени .
МСК
Аргентина - Супер Сегунда - Женщины
Завершен
25:20 20:25 22:25 25:23 15:10
3 : 2
27 мая 2025
Текстовая трансляция
Сет 1. Команда Nautico Zarate Women первая набрала 5 очков
Сет 1. Команда Pinocho Women первая набрала 10 очков
Сет 1. Команда Nautico Zarate Women первая набрала 15 очков
Тайм-аут
Сет 1. Команда Nautico Zarate Women первая набрала 20 очков
Тайм-аут
Сет 1 выиграла команда Nautico Zarate Women со счетом 25-20
Сет 2. Команда Pinocho Women первая набрала 5 очков
Тайм-аут
Сет 2. Команда Pinocho Women первая набрала 10 очков
Тайм-аут
Сет 2. Команда Pinocho Women первая набрала 15 очков
Сет 2. Команда Pinocho Women первая набрала 20 очков
Тайм-аут
Сет 2 выиграла команда Pinocho Women со счетом 20-25
Сет 3. Команда Pinocho Women первая набрала 5 очков
Сет 3. Команда Pinocho Women первая набрала 10 очков
Тайм-аут
Тайм-аут
Сет 3. Команда Pinocho Women первая набрала 15 очков
Сет 3. Команда Pinocho Women первая набрала 20 очков
Тайм-аут
Тайм-аут
Сет 3 выиграла команда Pinocho Women со счетом 22-25
Сет 4. Команда Pinocho Women первая набрала 5 очков
Сет 4. Команда Nautico Zarate Women первая набрала 10 очков
Тайм-аут
Сет 4. Команда Nautico Zarate Women первая набрала 15 очков
Тайм-аут
Сет 4. Команда Pinocho Women первая набрала 20 очков
Тайм-аут
Тайм-аут
Сет 4 выиграла команда Nautico Zarate Women со счетом 25-23
Сет 5. Команда Nautico Zarate Women первая набрала 5 очков
Сет 5. Команда Nautico Zarate Women первая набрала 10 очков
Тайм-аут
Сет 5. Команда Nautico Zarate Women первая набрала 15 очков
