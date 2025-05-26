26.05.2025
Смотреть онлайн Клуб Атлетико Пенарол - CBPS R 26.05.2025. Прямая трансляция
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира Уругвай — Uruguay Apertura Primera: Клуб Атлетико Пенарол — CBPS R . Начало встречи 26 мая 2025 запланировано на 02:00 по московскому времени .
МСК
Uruguay Apertura Primera
Отменен
10 : 10
26 мая 2025
Текстовая трансляция
Тайм-аут
Тайм-аут
Тайм-аут
Сет 1 выиграла команда CBPS R со счетом 16-25
Сет 2. Команда Клуб Атлетико Пенарол первая набрала 5 очков
Сет 2. Команда Клуб Атлетико Пенарол первая набрала 10 очков
Тайм-аут
Сет 2. Команда CBPS R первая набрала 15 очков
Сет 2. Команда CBPS R первая набрала 20 очков
Тайм-аут
Тайм-аут
Сет 2 выиграла команда Клуб Атлетико Пенарол со счетом 25-23
Сет 3. Команда Клуб Атлетико Пенарол первая набрала 5 очков
Тайм-аут
Сет 3. Команда Клуб Атлетико Пенарол первая набрала 10 очков
Сет 3. Команда Клуб Атлетико Пенарол первая набрала 15 очков
Тайм-аут
Сет 3. Команда CBPS R первая набрала 20 очков
Сет 3 выиграла команда CBPS R со счетом 22-25
Тайм-аут
Сет 4. Команда CBPS R первая набрала 5 очков
Сет 4. Команда CBPS R первая набрала 10 очков
Тайм-аут
Сет 4. Команда CBPS R первая набрала 15 очков
Сет 4. Команда CBPS R первая набрала 20 очков
Тайм-аут
