25.05.2025

Смотреть онлайн Богемиос - КБПС Азул 25.05.2025. Прямая трансляция

Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира УругвайUruguay Apertura Primera: БогемиосКБПС Азул . Начало встречи 25 мая 2025 запланировано на 02:30 по московскому времени .

МСК
Uruguay Apertura Primera
Богемиос
Завершен
25:7 25:19 21:25 25:11 4:2 19:24 27:23 14:8 8:8 2:1 3:2 4:3 6:4 8:4 0:1 55:45 3:6 2:1 1:0 3:2 13:12 1:3
16 : 5
25 мая 2025
КБПС Азул
Смотреть онлайн
Текстовая трансляция
Сет 1. Команда Богемиос первая набрала 5 очков
Сет 1. Команда Богемиос первая набрала 10 очков
Сет 1. Команда Богемиос первая набрала 15 очков
Тайм-аут
Сет 1. Команда Богемиос первая набрала 20 очков
Сет 1 выиграла команда Богемиос со счетом 25-7
Сет 2. Команда Богемиос первая набрала 5 очков
Сет 2. Команда Богемиос первая набрала 10 очков
Сет 2. Команда Богемиос первая набрала 15 очков
Сет 2. Команда Богемиос первая набрала 20 очков
Тайм-аут
Тайм-аут
Сет 2 выиграла команда Богемиос со счетом 25-19
Сет 3. Команда КБПС Азул первая набрала 5 очков
Сет 3. Команда КБПС Азул первая набрала 10 очков
Тайм-аут
Сет 3. Команда КБПС Азул первая набрала 15 очков
Тайм-аут
Тайм-аут
Тайм-аут
Сет 3. Команда КБПС Азул первая набрала 20 очков
Сет 3 выиграла команда КБПС Азул со счетом 21-25
Тайм-аут
Сет 4. Команда Богемиос первая набрала 15 очков
Сет 4. Команда Богемиос первая набрала 20 очков

Превью матча Богемиос — КБПС Азул

