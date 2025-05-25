25.05.2025
Смотреть онлайн Богемиос - КБПС Азул 25.05.2025. Прямая трансляция
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира Уругвай — Uruguay Apertura Primera: Богемиос — КБПС Азул . Начало встречи 25 мая 2025 запланировано на 02:30 по московскому времени .
Uruguay Apertura Primera
Текстовая трансляция
Сет 1. Команда Богемиос первая набрала 5 очков
Сет 1. Команда Богемиос первая набрала 10 очков
Сет 1. Команда Богемиос первая набрала 15 очков
Тайм-аут
Сет 1. Команда Богемиос первая набрала 20 очков
Сет 1 выиграла команда Богемиос со счетом 25-7
Сет 2. Команда Богемиос первая набрала 5 очков
Сет 2. Команда Богемиос первая набрала 10 очков
Сет 2. Команда Богемиос первая набрала 15 очков
Сет 2. Команда Богемиос первая набрала 20 очков
Тайм-аут
Тайм-аут
Сет 2 выиграла команда Богемиос со счетом 25-19
Сет 3. Команда КБПС Азул первая набрала 5 очков
Сет 3. Команда КБПС Азул первая набрала 10 очков
Тайм-аут
Сет 3. Команда КБПС Азул первая набрала 15 очков
Тайм-аут
Тайм-аут
Тайм-аут
Сет 3. Команда КБПС Азул первая набрала 20 очков
Сет 3 выиграла команда КБПС Азул со счетом 21-25
Тайм-аут
Сет 4. Команда Богемиос первая набрала 15 очков
Сет 4. Команда Богемиос первая набрала 20 очков
